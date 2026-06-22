В Казахстане при поддержке Министерства сельского хозяйства реализуется пилотный научный проект по созданию системы производства безвирусного посадочного материала яблони.

Проект рассчитан на 2024-2026 годы и направлен на развитие отечественного садоводства, повышение качества саженцев и снижение зависимости от импорта. Это первый подобный проект в стране, в рамках которого проводится комплексное оздоровление отечественных сортов и подвоев яблони с использованием биотехнологий.

Учёные провели обследование сортов и подвоев яблони в научных и производственных садах на наличие вирусных заболеваний. По итогам исследований были проведены работы по их оздоровлению.

В результате получены безвирусные растения казахстанских подвоев яблони "Жетысу 5", "АРМ-18", "Б-16-20", "Б-7-35", а также сортов "Айнур", "Салтанат" и "Восход".

Для развития производства качественного посадочного материала в Казахстан также завезли из Нидерландов 7,9 тысячи растений 12 подвоев и 2,2 тысячи растений 20 сортов яблони зарубежной селекции.

На базе Талгарского регионального филиала Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства заложен первый в стране безвирусный маточный питомник площадью 0,5 гектара.

Сейчас ведётся подготовка к созданию маточного сада площадью 1,5 гектара.

В дальнейшем институт планирует обеспечить казахстанских садоводов сертифицированным безвирусным посадочным материалом популярных подвоев и сортов яблони, включая "М9", "М7", "В9", "ММ106", а также "Гренни Смит", "Гала", "Фуджи" и другие.

Проект позволит создать в стране современную систему производства здорового посадочного материала, повысить урожайность садов и укрепить развитие отечественного садоводства.

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