«Хоть бы родители не узнали»: психологи назвали ошибки, которые разрушают доверие ребенка

Кому ребенок позвонит первым, если попадет в неприятности? Может ли спокойно услышать от родителей «нет»? И действительно ли хороший родитель обязан загрузить ребенка кружками и добиться, чтобы в пять лет он говорил на нескольких языках? Ответы на эти вопросы могут многое рассказать об отношениях внутри семьи.

Психологи отмечают: один из главных признаков доверия – не отсутствие конфликтов и ошибок, а уверенность ребенка в том, что даже после серьезного проступка он может обратиться к маме или папе за помощью.

«Если ребенок что-то натворил в школе, в детском саду или на улице и думает "хоть бы родители не узнали", значит, в отношениях уже были допущены серьезные ошибки», – говорит психолог, эксперт по семейным отношениям Мирамгуль Курманова.

При этом осознанное родительство не означает бесконечно соглашаться с ребенком, отказываться от запретов или стремиться защитить его от любого разочарования. Детям нужны понятные правила, а взрослым – способность оставаться взрослыми, принимать решения и не перекладывать на сына или дочь ответственность за собственные чувства и проблемы.

Еще один вопрос, который волнует многих родителей, – сколько занятий и достижений действительно нужно ребенку. Психологи напоминают: отсутствие плотного расписания, раннего обучения и множества кружков не делает родителей хуже. Обычное детство с играми, прогулками и свободным временем тоже имеет ценность.

BAQ.KZ поговорил с семейными психологами о том, где проходит граница между заботой и контролем, почему ребенку важно иногда слышать «нет», как не превратить его достижения в собственный родительский проект и что помогает сохранить доверие даже в сложных ситуациях.

Родитель сначала воспитывает себя

Психолог Мирамгуль Курманова считает, что осознанное родительство начинается не с требований к ребенку, а с поведения самого взрослого.

«Самое главное в осознанном родительстве, родитель всегда является моделью для ребенка. В раннем возрасте ребенок особенно внимательно считывает поведение отца и матери, их реакции и отношение к другим людям. Поэтому осознанное родительство прежде всего означает воспитывать себя и осознанно проявлять себя рядом с ребенком».

Дети учатся не только из объяснений и нравоучений. Они ежедневно видят, как родители разговаривают друг с другом, ведут себя во время конфликтов, справляются со злостью и неудачами, выполняют ли обещания.

Поэтому требовать от ребенка спокойствия, уважения и ответственности значительно сложнее, если дома он постоянно видит противоположную модель поведения.

Родитель остается родителем, ребенок – ребенком

Психолог Анар Қали предлагает рассматривать осознанное родительство через две важные опоры – семейную иерархию и чувство безопасности.

«Здоровая семейная иерархия, это когда родитель остается родителем, а ребенок остается ребенком. Для ребенка речь не про власть или подавление, а про ощущение, что рядом есть взрослый, который сильнее, опытнее, способен принимать решения и справляться с трудностями».

По словам специалиста, ребенок не должен становиться человеком, который утешает родителей, решает взрослые проблемы или чувствует себя ответственным за эмоциональное состояние мамы и папы.

«Когда у родителя возникают проблемы, ребенок не должен становиться его утешителем или спасателем. Здоровая позиция родителя звучит примерно так. Я взрослый, я с этим справлюсь, а ты живи свое детство».

Особенно заметно нарушение такой иерархии в семьях, где детям приходится слишком рано взрослеть, постоянно заботиться о взрослых или годами чувствовать ответственность за их благополучие.

Для маленького ребенка понимание того, что рядом есть взрослый, способный справиться с трудной ситуацией, напрямую связано с ощущением безопасности. Тогда ему не приходится жить с чувством, будто все происходящее в семье зависит от него.

Задача родителя – постепенно отпустить ребенка

Но взрослая позиция родителя важна не только тогда, когда ребенок маленький. По мере взросления сына или дочери задача постепенно меняется: дать им больше самостоятельности и не пытаться удерживать возле себя.

Мирамгуль Курманова формулирует это через конечную цель воспитания.

«Осознанное родительство, это родитель для ребенка, а не ребенок для родителя. Родитель делает так, чтобы ребенок мог развиваться, расти и в будущем обходиться без родителей».

Главной целью такого подхода психолог считает самостоятельность ребенка.

«Цель осознанного родительства, научить ребенка обходиться без родителей. Если ребенок может обходиться без родителей, значит, цель достигнута».

Речь не идет об эмоциональном отдалении от семьи. Взрослея, человек получает право жить отдельно, выбирать профессию и отношения, принимать собственные решения, даже если они не совпадают с ожиданиями родителей.

Противоположный подход психолог связывает с созданием зависимости.

«Неосознанное родительство, это создать зависимость ребенка от собственных решений, желание влиять, управлять, манипулировать, быть значимым перед ребенком, быть хорошей мамой, хорошим папой».

Особенно остро это может проявиться уже во взрослом возрасте, когда сын или дочь решают переехать, строить собственную семью или выбирают жизненный путь, которого родители для них не планировали.

«Если у родителей появляются эмоциональные потребности из-за того, что ребенок уехал далеко, переехал отдельно, делает собственный выбор, это как раз неосознанное родительство. Такое отношение часто называют потребительским отношением к ребенку, и обычно оно развивает такое же потребительское отношение ребенка к родителям».

«В пять лет не знает три языка – и это нормально»

Еще одна крайность современного воспитания, по словам Анар Қали, возникает тогда, когда достижения ребенка становятся для взрослых подтверждением собственной родительской состоятельности.

«XXI век во многом стал веком детоцентрированности. Все крутится вокруг детей, их цели, потребности и достижения ставятся на первое место. Если ребенок успешный, умный, записан на множество кружков, родители чувствуют себя хорошими. Если этого нет, появляется ощущение, будто родитель плохой».

В такой ситуации, считает психолог, взрослые рискуют начать реализовывать через ребенка собственные мечты и ожидания.

«Когда все свои чаяния и потребности мы реализуем через ребенка, потом, когда он вырастает, начинаем ждать, что он вернет этот долг. Мы уже все ставки сделали на ребенка и начинаем ждать чего-то взамен».

При этом детство вовсе не обязательно должно состоять из бесконечной череды секций, репетиторов и раннего обучения.

«Вы все равно хорошие родители, если ребенок не ходит на миллион кружков, если он в пять лет не знает три языка. Это нормально. Нормально, когда ребенок проживает обычное детство, бегает на улице, разбивает коленки, играет».

Дополнительные занятия могут быть полезной частью жизни ребенка, если подходят ему самому и устраивают семью. Но их отсутствие само по себе не означает, что родители делают для ребенка недостаточно.

Почему ребенку нужны понятные правила

Свобода ребенка не означает отсутствия границ. Напротив, Анар Қали связывает чувство безопасности с последовательностью взрослых и понятными семейными правилами.

«Если мы договорились, что в десять часов ложимся спать, значит, в десять ложимся. Если телефон можно 15 минут, значит, 15 минут. Правила становятся для ребенка понятными границами, внутри которых все предсказуемо».

Проблемы возникают, когда взрослые сами не придерживаются общей позиции – например, мама запрещает, а папа сразу отменяет запрет.

«Если мама что-то запрещает, а папа тут же разрешает, ребенок оказывается в ситуации, где ему непонятно, на что он может опираться. Разногласия родители должны решать между собой, а ребенку давать понятную и устойчивую структуру».

При этом устанавливать границы – не значит запрещать ребенку чего-либо хотеть.

«Ребенок может хотеть второе, третье или пятое мороженое. Он имеет право этого хотеть. Но я как родитель отвечаю за него и могу сказать нет».

Важно разделять желание ребенка и решение взрослого. Можно отказать в покупке, прогулке или еще одном мороженом, не высмеивая само желание и не заставляя ребенка стыдиться его.

«Ребенок не является продолжением родителя. У него могут быть свои интересы, мечты и предпочтения. Если родителю не нравится какой-то вид спорта, а ребенку нравится, его желание от этого не становится неправильным».

Кому ребенок звонит, когда случилась беда

О степени доверия в семье, считает Мирамгуль Курманова, многое говорит то, к кому ребенок идет после ошибки или неприятности.

Среди поступков взрослых, которые разрушают такое доверие, психолог называет сравнение с другими детьми, унижение, физическое насилие, невыполненные обещания, позицию «ты маленький, я большой» и принуждение к действиям, которые нужны родителям, но неприятны самому ребенку.

«Самые большие ошибки в отношениях с ребенком, сравнивание, унижение, физическое насилие, обещать и не делать, высокомерие в духе "ты маленький, я большой", оценивание личных качеств, толкание на действия, которые удовлетворяют родителей, но неприятны самому ребенку».

Совсем иначе выглядят отношения, в которых ребенок понимает: родители могут рассердиться или быть недовольны, но в трудной ситуации от него не отвернутся.

«Если с ним что-то случилось, он не справляется и хочет первым делом позвонить родителям, значит, доверие есть».

То есть доверие не означает, что родители одобряют любой поступок. Важно, чтобы ребенок не боялся обратиться к ним за помощью даже после собственной ошибки.

Можно ли воспитывать без крика и наказаний

Страх нанести ребенку психологическую травму иногда приводит взрослых к другой крайности: родители начинают бояться любого запрета, недовольства или строгой реакции.

Анар Қали считает, что родительское «нет» само по себе не нужно воспринимать как травму.

«Если родитель иногда прикрикнул или сказал ребенку нет, это само по себе не означает травму. Ребенок получает фрустрацию и учится с ней справляться. Во взрослой жизни он уже понимает, что ему могут отказать, что что-то может не получиться, но жизнь на этом не заканчивается».

При этом психолог четко разделяет физическое наказание и последствия нарушения заранее известного правила.

Например, если подросток должен был вернуться домой в восемь вечера, но пришел только в десять и родители два часа не знали, где он находится, реакция взрослых связана прежде всего с вопросом безопасности.

«Наказание не означает бить ребенка или причинять ему боль. Была договоренность, было правило. Если ребенок его нарушил, могут быть последствия».

Такими последствиями могут быть, например, временные ограничения телефона или прогулок.

«Ребенок должен понимать связь между поступком и последствием. Наказание должно быть адекватным и понятным, а не способом подавить или отомстить ребенку. Правила существуют ради его безопасности».

Отец может быть дома, но отсутствовать в жизни ребенка

Отдельная тема Дня осознанного родительства посвящена участию отцов в жизни детей. В Казахстане проходит кампания «Отец и ребенок, вовлеченность, забота и участие».

Мирамгуль Курманова обращает внимание: само физическое присутствие отца дома еще не означает близкого контакта с ребенком.

«У папы есть разница между "быть" и "присутствовать". Он может сидеть рядом с ребенком, пойти с ним в парк или спортзал. Но если все это время он находится в телефоне, физически он рядом, а в интересах ребенка его в этот момент нет».

При этом для поддержания связи необязательно ежедневно проводить вместе несколько часов.

«Пусть это будет 15, 20 минут или полчаса без телефона, без других разговоров, когда папа полностью находится рядом с ребенком».

Важен и искренний интерес к тому, чем ребенок живет сейчас.

«Спросить, что ему интересно. Поддержать это. Сделать подарок или сюрприз, связанный с его увлечением. Если есть даже маленькое достижение, похвалить. Похвалы должно быть больше, чем замечаний».

Психолог советует отцам не бояться рассказывать детям и о собственном детстве – не только об успехах, но и об ошибках, приключениях, переживаниях.

«Очень здорово, когда папа рассказывает свои детские истории. Как он купался, как подрался с мальчиками, какая девочка ему понравилась, какие у него были приключения, что он чувствовал тогда и как смотрит на это сейчас».

Такие разговоры помогают ребенку увидеть в родителе не только взрослого, который устанавливает правила и контролирует их выполнение, но и близкого человека со своим опытом, эмоциями и ошибками.

Напомним, День осознанного родительства проходит в рамках Недели семьи. Встречи и занятия по стране посвящены возрастным особенностям детей, отношениям внутри семьи, предупреждению конфликтов и воспитанию без унижения и физического насилия.