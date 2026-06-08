Осужденные получили доступ к видеозвонкам в учреждениях УИС

В учреждениях уголовно-исполнительной системы страны расширяют использование цифровых технологий, которые помогают осужденным поддерживать связь с близкими и готовиться к возвращению в общество.

Одним из ключевых нововведений стали видеотаксофоны. Сегодня в исправительных учреждениях работает более 80 таких устройств, позволяющих осужденным не только говорить с родными, но и видеть их во время разговора.

Для многих это первый за долгое время живой контакт с семьей – возможность увидеть детей, родителей и супругов, а не только услышать голос. Специалисты отмечают, что такой формат общения помогает сохранить эмоциональную связь и снижает ощущение изоляции.

Психологи подчеркивают, что регулярные видеозвонки положительно влияют на психоэмоциональное состояние осужденных, поддерживают мотивацию к изменению поведения и усиливают роль семьи в процессе ресоциализации.

Особое внимание уделяется безопасности. Все соединения проходят через защищенные каналы связи с использованием современных технологий шифрования и контроля доступа. Это позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту данных.

В УИС отмечают, что внедрение видеосвязи – часть более широкой цифровой трансформации, направленной на гуманизацию условий содержания и повышение эффективности ресоциализации осужденных.

О том, как работают новые цифровые сервисы в УИС, читайте в нашем материале.