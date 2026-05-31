В Казахстане оцифровывают колонии: что изменится для осужденных
Осужденные смогут подавать обращения в госорганы, ходатайства на УДО и заявления на свидания через цифровые сервисы.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана продолжается внедрение цифровых сервисов, направленных на автоматизацию процессов, повышение прозрачности принимаемых решений и снижение коррупционных рисков. Новые проекты позволят осужденным получать ряд услуг в электронном формате, а также расширят возможности для поддержания связи с родственниками и близкими, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, работа ведется в рамках цифровой модернизации УИС. В числе новых решений – платформа электронных обращений "Терминал 2.0", система электронных магазинов и сервис видеосвязи SOILEPHONE.
Осужденные смогут обращаться в госорганы онлайн
Одним из ключевых цифровых проектов стала платформа "Терминал 2.0", разработанная для расширения прав осужденных при обращении в государственные органы.
С ее помощью осужденные смогут направлять обращения через систему e-Otinish, обращаться в судебные органы, подавать ходатайства об условно-досрочном освобождении, а также о замене неотбытой части наказания более мягким видом.
Ранее многие подобные процедуры требовали оформления документов через администрацию учреждений и прохождения дополнительных бюрократических этапов.
Кроме того, для осужденных, содержащихся в учреждениях минимальной безопасности, предусматривается возможность подачи заявлений на свидания, получение разрешений на выход в город для приобретения отдельных товаров, а также оформление выездов в период трудового отпуска. Эти процессы также планируется перевести в электронный формат.
В КУИС рассчитывают, что цифровизация подобных процедур позволит повысить прозрачность принимаемых решений, ускорить рассмотрение обращений и минимизировать коррупционные риски.
Электронный магазин
Еще одним направлением цифровой модернизации стала система электронного магазина, которую внедряют в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Новый сервис автоматизирует весь процесс – от оформления заказа до выдачи товара осужденному. Система самостоятельно контролирует лимиты покупок, учитывает установленные ограничения по весу товаров и проверяет соответствие продукции перечню разрешенных к приобретению позиций.
В дальнейшем электронный магазин планируется интегрировать с централизованной автоматизированной базой данных УИС и бухгалтерской системой 1С.
"Это позволит обеспечить более эффективный учет финансовых операций и движения товаров внутри учреждений", – отметили в ведомстве.
Особое внимание уделяется идентификации пользователей. Регистрация осужденных будет проводиться с использованием биометрических данных.
По мнению разработчиков проекта, это позволит исключить человеческий фактор при оформлении заказов, повысить прозрачность финансовых потоков и усилить контроль за движением товаров.
Видеозвонки вместо обычных телефонных разговоров
Для поддержания социальных связей и содействия ресоциализации осужденных в учреждениях УИС продолжают внедрять сервис видеосвязи SOILEPHONE.
Проект реализуется на основании меморандума между КУИС и Заводом имени Кирова.
"На сегодняшний день в 15 учреждениях уже установлено 71 устройство, позволяющее совершать видеозвонки. В течение 2026 года количество терминалов планируется существенно увеличить – дополнительно установить 524 устройства", – рассказали в комитете.
Функционал сервиса не ограничивается только видеосвязью. Осужденные могут обмениваться голосовыми сообщениями, а также получать от родственников фото- и видеосообщения. Предполагается, что такой формат общения поможет сохранить социальные связи и облегчит процесс дальнейшей адаптации после освобождения.
В настоящее время каждому осужденному через персональную ID-карту предоставляется 120 минут видеосвязи в месяц. При этом продолжительность одного разговора ограничена 20 минутами. Для предотвращения противоправных действий список контактов формируется и контролируется администрацией учреждения.
Несмотря на развитие новых технологий, традиционные средства связи продолжают использоваться.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы в качестве альтернативы функционируют 722 обычных таксофона.
Проекты реализуют без бюджетного финансирования
В КУИС отметили, что реализация цифровых инициатив не требует расходов из республиканского бюджета.
По данным ведомства, в 2025–2026 годах бюджетные средства на внедрение указанных проектов не выделялись. Развитие цифровой инфраструктуры в учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется за счет привлечения внебюджетных и спонсорских средств.
