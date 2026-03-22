Казахстанский вайнер и актер Мейржан Туребаев отбыл наказание и вышел на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает BAQ.kz.

Туребаев опубликовал кадры встречи с семьей и близкими.

В подписи к публикации он написал:

«Способность передавать свою любовь другим. Находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах».

Ранее, спустя два года после приговора, на свободу вышел его коллега по делу Мейирхан Шерниязов.

Напомним, в 2023 году Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Они проходили по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital.

Кроме них, по данному делу различные сроки получили ещё 10 человек.

Ранее Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.