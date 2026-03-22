Осужденный Мейржан Туребаев вышел на свободу
Он опубликовал кадры встречи с семьей.
Сегодня 2026, 21:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:47Сегодня 2026, 21:47
214Фото: instagram.com/meirzhach_tv
Казахстанский вайнер и актер Мейржан Туребаев отбыл наказание и вышел на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает BAQ.kz.
Туребаев опубликовал кадры встречи с семьей и близкими.
В подписи к публикации он написал:
«Способность передавать свою любовь другим. Находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах».
Ранее, спустя два года после приговора, на свободу вышел его коллега по делу Мейирхан Шерниязов.
Напомним, в 2023 году Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Они проходили по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital.
Кроме них, по данному делу различные сроки получили ещё 10 человек.
Ранее Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.
