Осужденный попытался смягчить срок и оспорил норму
Конституционный суд Казахстана рассматривает обращение гражданина, который оспаривает норму нормативного постановления Верховного суда, регулирующую практику условно-досрочного освобождения и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Сегодня 2026, 11:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
60Фото: pexels.com
Осужденный обратился в Конституционный суд Казахстана с просьбой проверить, соответствует ли Конституции норма нормативного постановления Верховного суда, влияющая на применение условно-досрочного освобождения, передает BAQ.kz.
О чем идет спор
Конституционный суд проверяет абзац первый пункта 9 нормативного постановления Верховного суда №6 от 2 октября 2015 года. Документ регулирует судебную практику условно-досрочного освобождения (УДО), замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока наказания.
Главный вопрос, поставленный заявителем, касается того, кто имеет право устанавливать правила применения этих механизмов.
«Вправе ли нормативное постановление Верховного суда устанавливать положения, влияющие на реализацию права осужденных на условно-досрочное освобождение?»
По мнению заявителя, подобные вопросы должны регулироваться исключительно законом, принимаемым парламентом.
Позиция заявителя
Заявитель считает, что спорная норма противоречит Конституции.
Он ссылается на пункт 1 статьи 39 Конституции, согласно которому ограничения прав и свобод могут вводиться только законами.
«Установление либо ограничение права на условно-досрочное освобождение относится к компетенции Парламента Республики Казахстан», — считает заявитель.
По его мнению, нормативные постановления суда не должны устанавливать положения, которые фактически влияют на реализацию прав осужденных.
Как возникло дело
Поводом для обращения стало решение суда. В июле 2025 года суд №2 города Актобе отказал заявителю в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Позже апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.
После этого заявитель решил оспорить норму, которая, по его мнению, повлияла на судебное решение.
В заседании приняли участие представители государственных органов, правозащитных институтов и экспертного сообщества. Судьей-докладчиком выступил Е.А. Онгарбаев.
Итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано после завершения рассмотрения дела.
Ранее Конституционный суд также рассматривал обращение, связанное с банковской тайной. Жительница Казахстана после развода пыталась узнать о счетах бывшего супруга для раздела имущества, однако банки отказались раскрывать информацию, сославшись на закон о банковской тайне. Суд проверяет, не нарушает ли такая норма права супругов при разделе совместно нажитого имущества.
Самое читаемое
- Сильный буран повредил дымовую трубу на заводе ферросплавов в Аксу
- США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета