Осужденный обратился в Конституционный суд Казахстана с просьбой проверить, соответствует ли Конституции норма нормативного постановления Верховного суда, влияющая на применение условно-досрочного освобождения, передает BAQ.kz

О чем идет спор

Конституционный суд проверяет абзац первый пункта 9 нормативного постановления Верховного суда №6 от 2 октября 2015 года. Документ регулирует судебную практику условно-досрочного освобождения (УДО), замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока наказания.

Главный вопрос, поставленный заявителем, касается того, кто имеет право устанавливать правила применения этих механизмов.

«Вправе ли нормативное постановление Верховного суда устанавливать положения, влияющие на реализацию права осужденных на условно-досрочное освобождение?»

По мнению заявителя, подобные вопросы должны регулироваться исключительно законом, принимаемым парламентом.

Позиция заявителя

Заявитель считает, что спорная норма противоречит Конституции.

Он ссылается на пункт 1 статьи 39 Конституции, согласно которому ограничения прав и свобод могут вводиться только законами.

«Установление либо ограничение права на условно-досрочное освобождение относится к компетенции Парламента Республики Казахстан», — считает заявитель.

По его мнению, нормативные постановления суда не должны устанавливать положения, которые фактически влияют на реализацию прав осужденных.

Как возникло дело

Поводом для обращения стало решение суда. В июле 2025 года суд №2 города Актобе отказал заявителю в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Позже апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

После этого заявитель решил оспорить норму, которая, по его мнению, повлияла на судебное решение.

В заседании приняли участие представители государственных органов, правозащитных институтов и экспертного сообщества. Судьей-докладчиком выступил Е.А. Онгарбаев.

Итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано после завершения рассмотрения дела.