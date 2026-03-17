Суд в Атырауской области смягчил наказание бывшему заместителю акима региона Бакытгуль Хаменовой, ранее осуждённой за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации суда, 16 марта в городском суде №2 Атырау было рассмотрено представление службы пробации в отношении Хаменовой. Как пояснили в суде, причиной обращения стало завершение срока отсрочки исполнения наказания, который действовал до 10 марта.

«За период отсрочки осужденная не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребёнка», – сообщили в суде.

С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление службы пробации. Хаменовой не будет назначено отбывание наказания в учреждении лишения свободы — назначенное ранее наказание в виде лишения свободы заменено ограничением свободы.

Напоним, Бакытгуль Хаменову задержали в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки в размере 4,5 млн тенге при реализации проекта по установке памятника Абаю Кунанбаеву.

Отметим, в ноябре 2022 года суд признал её виновной в коррупционном преступлении и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. При этом исполнение приговора было отсрочено на три года, поскольку на её иждивении находился несовершеннолетний ребёнок.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года в социальных сетях распространялись фотографии, на которых Хаменову заметили на одном из свадебных мероприятий.