Пост с возмущением по поводу условий содержания животных в одном из зоопарков Казахстана вызвал бурную дискуссию в соцсетях, передает BAQ.KZ.

"Приехали в зоопарк посмотреть на животных и увидели это. Почему вы не следите за ними? Половина ни жива, ни мертва. Полярный медведь лежит в +30, без кондиционирования. Это же издевательство", — говорится в публикации, сопровождаемой видео и фото.

Автор поста также предлагает либо поднять стоимость билета до 2000–2500 тенге, либо вообще закрыть зоопарк, ссылаясь на то, что животные якобы содержатся в ужасающих условиях. Отмечается, что сейчас вход стоит 800 тенге, детям до 7 лет — бесплатно.

В комментариях мнения разделились. Критики считают происходящее "настоящим насилием" над животными:

"Один раз сходила — хватило. Это тюрьма для зверей";

"Белый медведь в степи — это как страус в Антарктиде";

"Освенцим для животных. Просто больно смотреть";

Сторонники зоопарка парируют:

"Жара, животные просто отдыхают. Они и в дикой природе так делают";

"Зоопарк развивается. Видели, как медведь плескался в бассейне";

"Многие животные рождены в неволе и не выживут на воле";

"Похоже на заказной пост. Уже давно ходят слухи о сносе и застройке территории ЖК".

Официальных комментариев от администрации зоопарка пока не поступало. Однако в публичных обсуждениях звучат и обвинения в предвзятости — мол, жалобы появляются синхронно с разговорами о возможной застройке земель.

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