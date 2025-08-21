Аким Костаная Марат Жундубаев в очередной раз опроверг слухи о принудительной работе учителей на водоемах, передает BAQ.KZ.

Как сообщает alau.kz, аким заверил, что участие педагогов в дежурствах было добровольным, а все работавшие получали заработную плату от 200 тысяч тенге и выше,

"Никому не говорилось плавать и спасать кого-то. Учителя проводили рейдовые мероприятия, профилактическую работу, приглашали родителей и полицейских, выводили детей. Это большая работа, за которую платили", — подчеркнул аким.

По его словам, благодаря таким превентивным мерам удалось избежать серьёзных несчастных случаев на водоемах.

"Цель достигнута - жизнь каждого человека ценна, особенно ребёнка. Никто не работал бесплатно, всё делалось добровольно", — еще раз подметил глава города.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов резко осудил предложение акима Костаная, согласно которому учителя должны дежурить у водоёмов, чтобы предотвращать несчастные случаи среди детей.

Мы писали о том, как в Костанае борются с гибелью детей на воде.