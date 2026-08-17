От чего зависят премии учителей в Казахстане
Премии выплачиваются за счет средств местных исполнительных органов.
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Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК объяснила, в каких случаях учителям могут выплачивать премии, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Организации образования финансируются за счет бюджета местных исполнительных органов. В связи с этим вопрос выплаты премий решается в зависимости от финансовых возможностей соответствующей организации образования», - сказала вице-министр.
Кроме того, согласно постановлению №1193, премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок осуществляются за счет средств, сэкономленных по соответствующим видам расходов.
«Поэтому это не означает, что всем обязательно выплачивается одинаковая сумма. Выплаты производятся в случае наличия сэкономленных средств у местных исполнительных органов или организаций образования», — пояснила Акпарова на брифинге.
С 1 сентября 2026 года для учащихся 2–4-х классов вводится новый подход к оцениванию знаний.
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