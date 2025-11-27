Геннадий Головкин избран президентом международной федерации World Boxing и стал первым в истории гражданином Казахстана, возглавившим мировую спортивную организацию. Зачем прославленному боксеру эта новая должность, какие вопросы он будет курировать и что представляет собой World Boxing? Подробнее в материале BAQ.KZ.

Значимость назначения для Казахстана

World Boxing — это новая международная федерация любительского бокса, созданная в 2023 году как альтернативная структура IBA и получившая временное признание МОК в качестве основного партнера по олимпийскому боксу.

Заслуженный мастер спорта РК Айдар Махметов отмечает, что именно World Boxing на сегодняшний день отвечает за развитие и регулирование мирового любительского бокса.

По мнению Махметова, новый статус Геннадия Головкина в мировом боксе - не просто почетная должность, а логичное продолжение его блестящей карьеры на ринге. Он подчеркивает, что это назначение можно поставить в один ряд с главными спортивными достижениями чемпиона.

"Я считаю, что назначение Головкина президентом является одним из наивысших его достижений в спорте. Помимо его успехов в любительском боксе, где он стал чемпионом мира и серебряным призёром Олимпиады, он завоевал титулы чемпиона мира среди профессионалов по нескольким престижным, основным версиям. Сейчас он показал, что может быть и спортивным функционером международного уровня. Я уверен, что это одна из вершин его спортивной карьеры и один из самых больших успехов в жизни в целом", - сказал Айдар Махметов.

Он подчеркивает, что это событие важно не только для самого Геннадия Головкина, но и для всей страны, поскольку имеет прямое отношение к международному статусу Казахстана.

"Для Казахстана назначение Головкина имеет очень большое значение. Как неоднократно подчеркивалось, в том числе президентом страны, впервые гражданин Казахстана возглавил международную спортивную организацию по олимпийскому виду спорта. Это огромный успех для нашей страны и, безусловно, серьезно повышает авторитет Казахстана на международной спортивной арене".

Политолог Талгат Калиев также уверен, что новое назначение Геннадия Головкина выходит далеко за рамки сугубо спортивного события и открывает для Казахстана дополнительные возможности на международной арене.

"Безусловно, назначение граждан Казахстана в международные спортивные организации всегда очень полезно. С одной стороны, это продвижение интересов казахстанских спортсменов, с другой - продвижение имиджа страны. Поэтому я думаю, что это однозначно позитивное событие. Оно полезно для Казахстана со всех точек зрения. И, на мой взгляд, это будет полезно и для развития мирового бокса в целом, поскольку сам Геннадий Головкин - профессионал. Это не просто спортивный менеджер, а человек, который прекрасно знает сферу бокса изнутри", - сказал политолог.

Что предстоит решать в World Boxing

Основная проблема, с которой сталкивается мировой бокс на данный момент - это объективность судейства. И именно над этим Головкину придется работать на новой должности, считает Айдар Махметов.

"Зачастую поединки, которые смотрят и обсуждают зрители, и те решения, которые выносят судьи, не совпадают- возникает ощущение, будто рефери и зрители смотрели разные бои. Такого быть не должно. Объективность должна быть превыше всего, и в любом поединке боксёров побеждать должен именно сильнейший", - сказал Айдар Махметов.

Вторая задача, которую нужно будет решать Головкину, это - повышение призовых.

"Насколько я понимаю, у World Boxing пока не было серьезных призовых фондов, тогда как IBA, потерявшая олимпийское признание, выставляет огромные призовые в любительском боксе: чемпион мира получает около полумиллиона долларов за золотую медаль. Там даже четвертьфиналисты получают вполне заметные деньги. В этом направлении тоже предстоит поработать - нужно выстроить грамотную маркетинговую платформу, привлекательную для спонсоров, и, соответственно, иметь возможность выплачивать хорошие призовые боксерам, занявшим места на пьедестале по крайней мере на чемпионатах мира и континентальных первенствах", - сказал Айдар Махметов.

Взгляд из-за зарубежа

Известный американский обозреватель бокса и ММА Кевин Айол не раз работал на боях с участием Геннадия Головкина. О казахстанском боксере он говорит так:

"Я знаю Геннадия только как боксера. Он всегда был вежлив и обходителен со мной и производил впечатление человека, который все держит под контролем. Я никогда не сомневался в его честности и порядочности", - сказал Кевин Айол корреспонденту BAQ.KZ.

Он подчеркивает, что перед Головкиным стоит куда более сложная задача, чем просто управление новой федерацией: ему предстоит возвращать доверие к целой системе любительского бокса, годами пораженной коррупцией и скандальными решениями судей.

"Система любительского бокса пронизана коррупцией. Ему предстоит разобраться с множеством проблем. Судейство не только слабое по качеству, но часто и коррумпированное, как показало прошлое. И это один из камней преткновения, с которым ему придется столкнуться, пытаясь переломить ситуацию. Ему придется работать над медицинскими проблемами, с которыми сталкивается этот вид спорта, и разработать маркетинговый план, чтобы представить его в выгодном свете. Это масштабная задача", - сказал Кевин Айол.

Работа в НОК

С февраля 2024 года Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана. Сможет ли он совмещать две должности? Айдар Махметов считает, что это будет непросто.

"Я думаю, что на первоначальном этапе это еще будет возможно, но в дальнейшем станет непросто. Почему? Потому что World Boxing - молодая организация, и предстоит проделать огромную работу по ее популяризации. Нужно, чтобы в неё входило больше стран, предстоит много поездок по всему миру. В целом необходимо усиливать и расширять структуру - утверждать календарь соревнований не только для взрослых, но и для юниоров и кадетов, выстроить систему турниров среди мужчин и женщин, закрепить олимпийское признание. Все это -колоссальный объем работы, поэтому, думаю, со временем совмещать эти две позиции будет всё труднее", - сказал Айдар Махметов.

По его мнению, одним из главных достижений Головкина на посту главы НОК стало именно налаживание контактов с руководством ключевых международных спортивных федераций: их представители стали чаще приезжать в Казахстан и выстраивать прямой диалог с руководством страны.

Также тот факт, что Президент страны лично поздравил Головкина с назначением, означает, что на него возлагается большая ответственность и что государство рассматривает его как важного амбассадора Казахстана на мировой спортивной арене, считает Айдар Махметов.

Кевин Айол считает, что профессиональный опыт Головкина может помочь ему в достижении новых целей.

"Я думаю, что Головкин искренне любит любительский бокс. Он провел более 300 боев, завоевал серебряную олимпийскую медаль и возглавлял Олимпийский комитет своей страны. Он видит проблемы, с которыми сталкивались многие из нас, и хочет повлиять на любимый вид спорта, сохранив для бокса место на Олимпийских играх после 2028 года".

Ранее Глава государства принял Геннадия Головкина и вручил ему орден "Барыс" I степени.