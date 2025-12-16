История двукратного серебряного призёра чемпионатов мира по самбо Айсары Керимбековой, вынужденной работать дворником, получила продолжение. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какую помощь получила легенда казахстанского спорта после резонансного видео и с какими проблемами она сталкивается до сих пор.

Айсара Керимбекова – одна из самых титулованных спортсменок в истории казахстанского самбо. В конце 1980-х и начале 1990-х годов она представляла страну на крупнейших международных турнирах, завоёвывая медали чемпионатов мира, Азии и всесоюзных соревнований.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что в социальных сетях распространилось видео, на котором Керимбекова подметает улицы Алматы. Пользователи узнали в женщине двукратного серебряного призёра чемпионатов мира по самбо.

Кадры вызвали широкий общественный резонанс и волну поддержки в адрес легенды казахстанского спорта. Сообщалось, что спортсменка живёт в однокомнатной квартире, содержит семью и продолжает работать, несмотря на возраст и спортивные заслуги.

По словам Керимбековой, на момент, когда видео попало в соцсети, она находилась в сложной жизненной ситуации. Несмотря на спортивные заслуги и десятилетия, отданные казахстанскому спорту, ей приходилось браться за любую работу, чтобы обеспечить семью.

"Когда у меня родился ребёнок, я обращалась за помощью, но тогда сказали, что возможности нет. Однако мы ведь казахи – у нас есть намыс. Я не стала опускать руки. Работала учителем, бралась за разные подработки, в том числе за работу дворником. Какая бы работа ни была – я никогда от неё не отказывалась", – рассказала она.

После того как история получила общественный резонанс, в жизни спортсменки произошли изменения. Айсара Керимбекова сообщила, что ей была оказана поддержка со стороны профильных ведомств и неравнодушных людей.

"Наш министр Ербол услышал о моей ситуации и помог. Также большую поддержку оказала Гульден – предприниматель из Астаны, ранее работавшая в министерстве. Она писала письма в разные инстанции, не осталась в стороне", – отметила Керимбекова.

В настоящее время Айсара Керимбекова работает тренером сразу в двух учебных заведениях – в колледже имени Бауыржана Момышулы и в колледже имени Кажымукана. Она готовит студентов по дзюдо и казахской борьбе.

"В одном колледже у меня около 30 детей, в другом – почти 40. Мы уже начали выезжать на соревнования, занимаем призовые места. Колледжи только начинают работу, туда приходят ребята после 9 класса. Надежд на них много", – говорит тренер.

По её словам, главная цель – не только спортивные результаты, но и воспитание достойных молодых людей.

"Бауыржан Момышулы – батыр. Мы хотим, чтобы из этих колледжей выходили такие же сильные духом ребята, которые будут поднимать флаг страны и прославлять Казахстан", – подчеркнула она.

У Айсары Керимбековой есть сын Данияр, ему 26 лет. Он тренируется вместе с матерью и помогает ей в работе с детьми.