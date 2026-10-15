От ИИ до будущего журналистики: второй день Astana Media Week 2026 в кадрах

В Астане продолжается юбилейная Astana Media Week 2026. Если в первый день форума участники обсуждали влияние искусственного интеллекта на медиасферу, цифровую безопасность и доверие аудитории, то во второй день в центре внимания оказались профессиональная этика, информационная политика, развитие отечественного контента и новые возможности медиарынка. Как проходит второй день медиа-недели – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Второй день форума вновь объединил журналистов, руководителей СМИ, представителей государственных органов и экспертов медиасферы во Дворце мира и согласия.

Открытый разговор о будущем журналистики

Одной из главных тем второго дня стала информационная политика Казахстана. На экспертной встрече «Новые правила в информационной политике Казахстана» участники обсудили взаимодействие государственных органов и СМИ, доступ журналистов к информации, профессиональные стандарты и вопросы саморегулирования медиасферы.

Отдельное внимание уделили профессиональной ответственности СМИ, достоверности публикуемой информации и взаимодействию журналистов с представителями государственных органов.

Искусственный интеллект и новые возможности

При этом программа второго дня не ограничилась вопросами информационной политики. Отдельные сессии были посвящены развитию креативных индустрий, казахстанского контента, рекламного рынка и новым цифровым инструментам.

Председатель Ассоциации профессионалов PR и медиа Акерке Берлибай отметила, что за десять лет Astana Media Week стала площадкой, которая ежегодно поднимает наиболее актуальные вопросы отрасли.

По её словам, в этом году особое внимание уделяется цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы, включая журналистику.

– Думающих людей искусственный интеллект точно не заменит, а только может усилить, – подчеркнула Акерке Берлибай.

Она также отметила, что журналистам, пресс-секретарям и другим специалистам медиасферы необходимо осваивать новые технологии и учиться применять их в своей работе.

От казахстанского контента до экономики медиа

Ещё одной темой программы стала новая экономика рекламного медиарынка. Представители медиакомпаний и цифровых платформ собрались для обсуждения современных рекламных инструментов и возможностей развития отрасли.

В программу также вошли мастер-классы по бизнес-аналитике, вайбкодингу и использованию TikTok LIVE для развития собственных медиапроектов.

Медиа-неделя в объективе

Astana Media Week – это не только выступления и экспертные встречи. За пределами конференц-залов продолжалась своя работа: журналисты готовили материалы, записывали комментарии, фотографировали участников и общались с коллегами.

В перерывах между сессиями деловая атмосфера перемещалась в коридоры Дворца мира и согласия.

Здесь обсуждали услышанное, обменивались контактами и договаривались о дальнейшем сотрудничестве.

Astana Media Week 2026 проходит в Астане с 14 по 16 октября, объединяя представителей казахстанской и международной медиаиндустрии. Завершится форум церемонией награждения Qazaqstan Media Awards.

Напомним, главной темой юбилейной медиа-недели стала «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».

Как прошёл первый день Astana Media Week 2026 – читайте в нашем материале.