От мастита до кормов: в Алматы разбирались, что влияет на качество молока

Качество молока начинает формироваться еще на ферме. В Алматы ветеринары, фермеры и зарубежные эксперты разбирали, как болезни стада, вакцинация, кормление и уход за молодняком отражаются на сырье, которое затем поступает на переработку, передает BAQ.KZ.

На международном семинаре VetSchool Kazakhstan собрались специалисты молочно-товарных ферм, представители ветеринарных служб, ученые и эксперты из других стран.

Болезни стада напрямую бьют по качеству молока

Одна из главных тем касалась здоровья животных. Специалисты обсуждали профилактику маститов, бруцеллеза, лейкоза и репродуктивных нарушений.

Речь шла и о ранней диагностике. Чем раньше удается заметить проблему, тем меньше риск потерять продуктивность стада и получить сырье ненадлежащего качества.

Отдельно разбирали вакцинацию, ветеринарное сопровождение и контроль перемещения животных. Для хозяйств это один из способов не допустить распространения инфекций между фермами и регионами.

От телят до кормов

Большой блок посвятили молодняку. Эксперты обсуждали, как правильно организовать выпойку молозива, вакцинацию и выращивание телят.

Не обошли стороной и кормовую базу. Международные специалисты представили рекомендации по выращиванию культур, способных лучше переносить климатические условия Центральной Азии.

На семинаре говорили и о том, как ветеринарный учет, профилактика заболеваний и своевременная диагностика влияют на расходы хозяйств и продуктивность животных.

Отдельно участники обсудили состояние молочного рынка, управление хозяйствами и способы снизить производственные риски.

В практической части специалисты посмотрели, как молочное сырье проходит переработку и превращается в готовую продукцию.

Организаторы рассчитывают, что обмен опытом между ветеринарами, фермерами, учеными и переработчиками поможет хозяйствам быстрее замечать проблемы в стаде и получать более стабильное по качеству молоко.

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