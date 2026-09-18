От мастита до кормов: в Алматы разбирались, что влияет на качество молока
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Качество молока начинает формироваться еще на ферме. В Алматы ветеринары, фермеры и зарубежные эксперты разбирали, как болезни стада, вакцинация, кормление и уход за молодняком отражаются на сырье, которое затем поступает на переработку, передает BAQ.KZ.
На международном семинаре VetSchool Kazakhstan собрались специалисты молочно-товарных ферм, представители ветеринарных служб, ученые и эксперты из других стран.
Болезни стада напрямую бьют по качеству молока
Одна из главных тем касалась здоровья животных. Специалисты обсуждали профилактику маститов, бруцеллеза, лейкоза и репродуктивных нарушений.
Речь шла и о ранней диагностике. Чем раньше удается заметить проблему, тем меньше риск потерять продуктивность стада и получить сырье ненадлежащего качества.
Отдельно разбирали вакцинацию, ветеринарное сопровождение и контроль перемещения животных. Для хозяйств это один из способов не допустить распространения инфекций между фермами и регионами.
От телят до кормов
Большой блок посвятили молодняку. Эксперты обсуждали, как правильно организовать выпойку молозива, вакцинацию и выращивание телят.
Не обошли стороной и кормовую базу. Международные специалисты представили рекомендации по выращиванию культур, способных лучше переносить климатические условия Центральной Азии.
На семинаре говорили и о том, как ветеринарный учет, профилактика заболеваний и своевременная диагностика влияют на расходы хозяйств и продуктивность животных.
Отдельно участники обсудили состояние молочного рынка, управление хозяйствами и способы снизить производственные риски.
В практической части специалисты посмотрели, как молочное сырье проходит переработку и превращается в готовую продукцию.
Организаторы рассчитывают, что обмен опытом между ветеринарами, фермерами, учеными и переработчиками поможет хозяйствам быстрее замечать проблемы в стаде и получать более стабильное по качеству молоко.
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