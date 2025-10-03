В рамках форума Digital Bridge в Астане официально открылся Международный центр искусственного интеллекта "Alem.AI". Торжественную церемонию провёл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент BAQ.KZ

Центр стал одним из ключевых шагов в развитии цифровой сферы страны. Здание восьмиэтажное, его общая площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Здесь размещены образовательные программы, исследовательские лаборатории, стартап-площадки, а также интерактивные пространства для широкой публики.

Первый этаж – открытая зона и музей искусственного интеллекта

Он станет свободным для посещения. Здесь оборудованы площадки для хакатонов и различных мероприятий, современный музей AI, специальный кинотеатр и интерактивная зона для детей. Гости смогут знакомиться с новыми технологиями и тестировать их на практике.

"TUMU Education" – IT-школа для детей

На втором и третьем этажах заработает международная образовательная программа "TUMU Education" для подростков 12–18 лет. Участники будут изучать 3D-моделирование, компьютерную графику, робототехнику, кино- и музыкальное производство, а также технологии генеративного искусственного интеллекта. Ежегодно здесь планируется обучать 5–6 тысяч школьников. Кроме того, по регионам появятся небольшие "TUMU-боксы", чтобы дети из сельских районов также могли получать цифровое образование.

"TUMU Road School" – бесплатный IT-проект для молодежи

Четвёртый и пятый этажи займёт программа для студентов старше 18 лет. Она создаётся в партнёрстве с французским предпринимателем и основателем "Ecole 42" Николя Адираком. Обучение будет проходить по системе peer-to-peer — без традиционных преподавателей. Ежегодно около тысячи студентов смогут пройти бесплатное обучение и разработать более 50 IT-проектов.

По словам министра искусственного интеллекта и развития Жаслана Мадиева, проект "Alem.AI" не имеет аналогов в мире и является уникальной инициативой.

"Мы хотим, чтобы Alem.AI стал примером не только для Казахстана, но и на международной арене. Центр объединит школьников, студентов, стартапы и крупные технологические компании, создавая полноценную экосистему, которая будет предлагать лучшие решения для реального сектора экономики", — отметил министр.

Напомним, в Международном центре искусственного интеллекта будут работать международные команды и лаборатории, в том числе исследовательский центр Telegram.