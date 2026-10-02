От снегоочистителей до дорожных пылесосов: какая техника обслуживает трассы Казахстана

ТОО «КАЖсервис» обслуживает более 23,6 тысячи километров республиканских дорог в Казахстане: следит за состоянием трасс, проводит дорожные работы, помогает водителям и готовит дороги к сложным погодным условиям. Как организована эта работа и какую технику используют для содержания трасс - в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

По словам генерального директора ТОО «КАЖсервис» Марата Сулейменова, предприятие располагает 3073 единицами техники, тогда как нормативная потребность составляет 7331 единицу.

С 2023 года компания закупила 1089 единиц техники. Еще 750 планируют приобрести в текущем году. Чтобы частично компенсировать нехватку, имеющуюся технику используют в несколько смен. Как отметил Сулейменов, это позволяет выполнять работы по содержанию республиканских дорог.

Журналистам показали технику для круглогодичного содержания трасс: комбинированные дорожные машины, шнекороторные снегоочистители, дорожные пылесосы, автомобили технической помощи и другие спецмашины.

При поломке автомобиля или другой проблеме на трассе водители могут обратиться в круглосуточный колл-центр 1403. Оператор уточнит, где находится автомобиль, и направит информацию местному подразделению ТОО «КАЖсервис».

Специалисты выезжают на место и помогают водителю. При необходимости они устанавливают дорожные знаки, чтобы обезопасить участок. Машины технической помощи оснащены инструментами для устранения небольших неисправностей. Если решить проблему на месте не удается, сотрудники помогают добраться до ближайшего СТО.

По словам генерального директора ТОО «КАЖсервис» Марата Сулейменова, колл-центр работает около десяти лет, а технику недавно дополнительно оснастили необходимыми инструментами.

На участках трасс, где зимой из-за непогоды временно ограничивают движение, планируют размещать мобильные туалетные модули отечественного производства.

По словам генерального директора ТОО «КАЖсервис» Марата Сулейменова, один из таких модулей намерены установить на выезде из Щучинска. Здесь во время непогоды часто вводят ограничения движения, и водителям приходится ждать открытия дороги. При необходимости модуль можно перевезти на другой участок.

Как дорожные службы используют цифровые технологии

Также журналистам показали систему цифрового патрулирования, с помощью которой дорожные службы фиксируют выезды на трассы и выполненные работы. Она объединяет сведения о выездах на трассы и выполненных работах, которые раньше сотрудники записывали на бумаге и передавали в разных форматах.

Через мобильное приложение сотрудники фиксируют выезды на участки дорог, маршруты и выполненные задачи, добавляют фотографии и видео. Пользоваться приложением можно и без интернета: после восстановления связи данные передаются на сервер.

Система сохраняет дату, время и местоположение сотрудника. Руководители через панель управления отслеживают работу дорожных служб, просматривают отчеты и подтверждающие фото- и видеоматериалы.

По данным ТОО «КАЖсервис», система охватывает все 17 областных филиалов и около 980 сотрудников — от руководителей до дорожных мастеров и рабочих. За время ее внедрения зарегистрировано более 3 тысяч выездов на патрулирование и около 7 тысяч отчетов о выполненных работах.

В дальнейшем систему планируют интегрировать с колл-центром 1403. Это позволит передавать обращения водителей в цифровом формате непосредственно сотрудникам, находящимся на трассах.

Подготовка к зиме

Отдельно рассказали о подготовке дорожных служб к зимнему сезону. Заготовлено 125 534 м³ песка, 250 552 м³ отсева, 99 794 м³ соли и 18 515 м³ угля. За последние два года автопарк пополнили примерно 1 800 единицами специализированной техники.

О зимней нагрузке на дорожные службы говорят итоги прошлого сезона: с республиканских трасс вывезли около 47 млн м³ снега, обеспечили сопровождение 711 тысяч автомобилей и оказали помощь 2,4 тысячи человек.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

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