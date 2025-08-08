Казахстанские футбольные клубы продолжают выступление в еврокубках. 6 августа "Кайрат" победил "Слован" из Братиславы в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. 7 августа "Астана" проиграла "Лозанне" в выездном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций. О шансах казахстанских клубов в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Кайрат"

Подопечные Рафаэля Уразбахтина обыграли "Слован" с минимальным счетом – 1:0. В домашней игре нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев уверенно реализовал пенальти и стал автором единственного гола матча.

На 65-й минуте полузащитник "Слована" Рахим Ибрахим получил вторую желтую карточку и покинул поле, и команда соперника заканчивала матч вдесятером.

А главный тренер "Слована" Владимир Вайсс на 90+2-й минуте, уже в компенсированное время, получил красную карточку за несогласие с решением главного арбитра.

Таким образом, в ответной встрече в Братиславе, которая состоится 12 августа, Вайсс не сможет занять место на скамейке своей команды.

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов отмечает, что "Кайрат" с первых минут атаковал и имел реальные шансы забить голы. После 10-ой минуты команды перестроились.

"Соперник, наверное, уже адаптировался к полю, к стадиону. Дальше уже было тяжелее, но преимущество все равно оставалось у "Кайрата", - сказал эксперт.

Ключевым моментов во втором тайме он называет удаление Рахима Ибрахима. После этого преимущество было уже у "Кайрата".

В компенсированное время был забит еще один гол, который не был засчитан из-за офсайда. Булат Есмагамбетов считает, что нарушений в этом моменте не было и его нужно было засчитать.

"Его не засчитали, потому что не было VAR. Если бы он был, думаю, и второй гол бы засчитали", - говорит Булат Есмагамбетов.

Что касается следующей игры, то, эксперт считает, что "Кайрату" будет сложнее в ней одержать победу.

"Соперники достойны друг друга. "Слован", конечно, оказался чуть более мастеровитым, чем предыдущие соперники "Кайрата". В ответном матче будет сложнее, потому что теперь они пойдут в атаку, а наши должны готовить контригру. Поэтому шансы — 50 на 50. Думаю, все будет зависеть от нюансов на футбольном поле. Кто лучше подготовится, тот и пройдёт в следующий этап", - сказал эксперт.

Комментатор Эльдар Аманабаев отмечает, что в целом "Кайрат" удачно проводит домашние матчи в рамках квалификации Лиги чемпионов.

"Команде получилось забрать стратегические минуты -первые 15 и последние 15 минут, что позволило выиграть этот матч со счетом 1:0. И Вайсса, и Ибрахима удалили по делу. Пенальти — 100%, я там был, видел момент со всех ракурсов, после повтора стало видно, что Сорокина все-таки придерживали. Отмечу также феноменального Дастана Сатпаева, который в свои 16 лет уже взялся исполнять пенальти в Лиге чемпионов, - это о многом говорит", - говорит комментатор.

Выиграть выездной матч будет труднее. Так как "Слован" дома играет увереннее.

"На своем стадионе соперник чувствует себя максимально комфортно, поэтому "Кайрату" будет крайне непросто. Мы помним, как "Актобе" выиграл у "Левски" 2:1, а затем проиграл на выезде 0:4. Надеюсь, что в предстоящей встрече "Кайрату" поможет Гиорги Зариа, также другие футболисты, готовые в любой момент выйти со скамейки запасных. Думаю, нас ждет интересная игра, и будем надеяться, что именно наш чемпион пройдет дальше и встретится с "Селтиком", - говорит спикер.

"Астана"

"Астана" начала выступление в еврокубке со второго отборочного раунда. По сумме двух матчей столичная команда обыграла молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0). "Лозанне" "Астана" проиграла со счетом 3:1.

Комментатор Эльдар Аманбаев отмечает, что "Астана" играла в оборонительный футбол. На результат повлияли персональные ошибки игроков.

"Астана", конечно, разочаровала. Команда играла в оборонительный футбол, что было вполне объяснимо. Мы знаем, какой аналитик и тактик Бабаян, как тщательно он готовится к соперникам. Игру соперников они полностью изучили. Играть с "Лозанной" в открытый футбол было очень сложно - все-таки видно, что ребята там быстрые, физически отлично подготовленные. Поэтому и была выбрана тактика игры от обороны. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок мы проиграли со счетом 1:3. Главная причина поражения - именно индивидуальные ошибки. Тактика и стратегия на игру были понятны команде, но эти промахи решили исход встречи не в пользу "Астаны", - говорит комментатор.

В ответной игре, которая пройдет состоится 14 августа в Астане, шансы у столичной команды сохраняются. Но, возможно, что сейчас приоритет для "Астаны" - это внутренний чемпионат.

"Шансы сохраняются, но, на мой взгляд, на данном этапе для "Астаны" важнее всего выиграть внутренний чемпионат. В прошлом году команда играла в групповом этапе Лиги конференций, однако та европейская кампания не оставила ярких воспоминаний. Поэтому сейчас, думаю, даже руководство клуба не станет критиковать Бабаяна, если на этом этапе команда уступит "Лозанне". Мы видим, что соперник крепкий, чемпионат Швейцарии - сильный и конкурентный. К сожалению, в выездной игре мы не показали тот футбол, на который рассчитывали. Но дома, при полной арене, даже если соберутся 20 тысяч зрителей, болельщики смогут придать команде дополнительные силы. И у нас есть все шансы обыграть этого соперника. Мы уже творили историю на "Астана Арене" и надеемся, что сможем сделать это снова", - сказал комментатор.

Булат Есмагамбетов также отмечает, что у "Астаны" были персональные ошибки. Также он указывает на то, что соперник в целом по игре был активнее, быстрее.

В ответном матче, по его мнению, у "Астаны" есть шансы выиграть, однако для этого команде нужно полностью выложиться.

"В ответной игре еще ничего не ясно, так как 3:1 - сейчас, конечно, больше преимущество у швейцарцев: они едут на выезд с запасом в два гола. Ну и в домашнем матче "Астане" надо уже идти вперед, рисковать, забивать голы и тем самым вырывать проход в следующий раунд. Поэтому ситуация такая, что шанс есть, но здесь просто надо очень сильно постараться", - заключил эксперт.

Ранее стало известно, сколько денег получили футбольные клубы от государства на сезон еврокубков-2025.