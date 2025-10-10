Депутат Магеррам Магеррамов считает, что сборной Казахстана нужен отечественный тренер, передает BAQ.KZ. По его мнению, временно исполняющий обязанности тренера Талгат Байсуфинов может успешно продолжить работу в команде.

"Я считаю, что нужен отечественный тренер. Но все же, думаю, стоит запросить объяснение у Федерации футбола, ведь там работают профессионалы. Что касается Талгата Байсуфинова, я всегда говорил, что ему нужно доверять. Нашему отечественному тренеру нужно дать возможность поработать, ведь он кровно заинтересован в результате. Байсуфинов должен продолжить работу", - сказал депутат.

По его мнению, в этом году чувствуются изменения в сборной.

"Что касается выступления сборной в этом году - изменения есть, это чувствуется. Приходят молодые игроки. К сожалению, мы немного упустили момент "смены поколений" и должны были начать этот процесс раньше. Байсуфинов как раз начал перестройку, но не успел, его отстранили. Потом начал Али Алиев, и результат все равно есть - изменения заметны", - сказал депутат.

В целом, по его мнению, необходима игрокам необходима больше физическая подготовка, повышение скорости.

"Не хватает опыта, физической подготовки, навыков игры без мяча. Есть проблемы с приемом и обработкой мяча. Замечаем, что первый тайм ребята играют хорошо, а потом "выдыхаются". Значит, нужно менять подходы к подготовке. То же самое видно и по клубам. "Кайрат" начинает активно, но затем не выдерживает темпа, когда соперник добавляет в скорости", - сказал депутат, комментируя игру клуба в Лиге чемпионов".

Напомним, что 30 сентября временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана стал Талгат Байсуфинов.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу сборная Казахстана 10 октября в Астане сыграет с Лихтенштейном и 13 октября с Северной Македонией на выезде.