Отец шестерых погиб, спасая девочку из колодца в Актюбинской области
Тренер и ребёнок погибли в заброшенном колодце.
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Вечером 17 июня в селе Жарлы Байганинского района произошла трагедия, которая унесла жизни 9-летней девочки и 37-летнего мужчины — тренера по вольной борьбе Нурбола Бердигалиева. Он бросился спасать ребёнка, упавшего в заброшенный колодец, но сам погиб, не сумев выбраться обратно, передаёт BAQ.KZ.
По информации ДЧС, колодец глубиной около 10 метров находился во дворе частного дома и давно не использовался. Он был частично замаскирован досками и покрышкой. Дети играли в прятки, когда одна из девочек провалилась внутрь.
Нурбол Бердигалиев, сосед и отец шестерых детей, не раздумывая спустился в колодец, чтобы помочь, но, по предварительным данным, задохнулся от токсичных испарений. Спасатели достали мужчину и девочку без сознания и пытались их реанимировать, но безуспешно.
По данным aktobetimes.kz, Бердигалиев был уважаемым тренером Байганинской детско-юношеской спортивной школы, за свою карьеру подготовившим десятки призёров соревнований. У него осталось шестеро детей.
Местные власти выражают соболезнования семье и обещают разобраться в ситуации с заброшенным колодцем, ставшим причиной трагедии.