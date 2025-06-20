Вечером 17 июня в селе Жарлы Байганинского района произошла трагедия, которая унесла жизни 9-летней девочки и 37-летнего мужчины — тренера по вольной борьбе Нурбола Бердигалиева. Он бросился спасать ребёнка, упавшего в заброшенный колодец, но сам погиб, не сумев выбраться обратно, передаёт BAQ.KZ.

По информации ДЧС, колодец глубиной около 10 метров находился во дворе частного дома и давно не использовался. Он был частично замаскирован досками и покрышкой. Дети играли в прятки, когда одна из девочек провалилась внутрь.

Нурбол Бердигалиев, сосед и отец шестерых детей, не раздумывая спустился в колодец, чтобы помочь, но, по предварительным данным, задохнулся от токсичных испарений. Спасатели достали мужчину и девочку без сознания и пытались их реанимировать, но безуспешно.

По данным aktobetimes.kz, Бердигалиев был уважаемым тренером Байганинской детско-юношеской спортивной школы, за свою карьеру подготовившим десятки призёров соревнований. У него осталось шестеро детей.

Местные власти выражают соболезнования семье и обещают разобраться в ситуации с заброшенным колодцем, ставшим причиной трагедии.