Отравление на узату: в ресторане Павлодара нашли кишечную палочку и сальмонеллу
Павлодарский ресторан закрыли после проверок СЭС.
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Серьезные санитарные нарушения выявлены в ресторане Павлодара, где отравились 67 человек, включая детей, после празднования узату, передает BAQ.KZ.
По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области, в результате внеплановой проверки специалисты обнаружили в еде, сырье и на посуде опасные микроорганизмы — сальмонеллу, золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки.
"Обнаружена высокая бактериальная обсеменённость — загрязнение пищевой продукции. Из всех отобранных проб 10 не соответствуют нормам", — сообщил журналистам astanatv.kz Жанбек Шаймерден, руководитель профильного отдела СЭС.
Из 67 пострадавших 38, включая троих детей, были госпитализированы в инфекционную больницу. У гостей подтвердили сальмонеллёз. Все пациенты уже выписаны с улучшением состояния.
Ресторан временно закрыт, его деятельность приостановлена.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы — будет установлено, есть ли в действиях администрации заведения признаки уголовного преступления.