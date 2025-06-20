Серьезные санитарные нарушения выявлены в ресторане Павлодара, где отравились 67 человек, включая детей, после празднования узату, передает BAQ.KZ.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области, в результате внеплановой проверки специалисты обнаружили в еде, сырье и на посуде опасные микроорганизмы — сальмонеллу, золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки.

"Обнаружена высокая бактериальная обсеменённость — загрязнение пищевой продукции. Из всех отобранных проб 10 не соответствуют нормам", — сообщил журналистам astanatv.kz Жанбек Шаймерден, руководитель профильного отдела СЭС.

Из 67 пострадавших 38, включая троих детей, были госпитализированы в инфекционную больницу. У гостей подтвердили сальмонеллёз. Все пациенты уже выписаны с улучшением состояния.

Ресторан временно закрыт, его деятельность приостановлена.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы — будет установлено, есть ли в действиях администрации заведения признаки уголовного преступления.