Ответа от России по строительству двух ТЭЦ нет – Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге ведомства рассказал о строительстве трех ТЭЦ. Ранее планировалось, что проекты по строительству ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее будут реализованы совместно с Россией, передает BAQ.KZ. 

"По трем ТЭЦ: вы знаете, летом правительство приняло решение, что ТЭЦ в Кокшетау мы будем реализовывать собственными силами, о чем мы уведомили Российскую Федерацию во время рабочего визита нашего премьер-министра.

Работы уже начались. Осенью начались земляные работы на ТЭЦ, подготовка площадки идёт полным ходом. Заказчиком является Министерство энергетики.

Мы передали этот проект "Самрук-Энерго". То есть "Самрук-Энерго" будет выполнять все работы по данной ТЭЦ.

Касательно двух остальных ТЭЦ: на сегодняшний момент мы не получили ответа по вопросу льготного финансирования со стороны Российской Федерации", - сказал министр.

Он отметил, что этот вопрос поднимается казахстанской стороной в удобные моменты. Пока по льготным межгосударственным кредитам ответа со стороны Российской Федерации нет.

"В будущем, если ситуация будет складываться таким же образом, Казахстану придётся эти проекты реализовывать самостоятельно", - заключил министр.

Ранее Олжас Бектенов поручил начать строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске до конца марта 2026 года

