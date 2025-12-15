Ответа от России по строительству двух ТЭЦ нет – Минэнерго
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге ведомства рассказал о строительстве трех ТЭЦ. Ранее планировалось, что проекты по строительству ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее будут реализованы совместно с Россией, передает BAQ.KZ.
"По трем ТЭЦ: вы знаете, летом правительство приняло решение, что ТЭЦ в Кокшетау мы будем реализовывать собственными силами, о чем мы уведомили Российскую Федерацию во время рабочего визита нашего премьер-министра.
Работы уже начались. Осенью начались земляные работы на ТЭЦ, подготовка площадки идёт полным ходом. Заказчиком является Министерство энергетики.
Мы передали этот проект "Самрук-Энерго". То есть "Самрук-Энерго" будет выполнять все работы по данной ТЭЦ.
Касательно двух остальных ТЭЦ: на сегодняшний момент мы не получили ответа по вопросу льготного финансирования со стороны Российской Федерации", - сказал министр.
Он отметил, что этот вопрос поднимается казахстанской стороной в удобные моменты. Пока по льготным межгосударственным кредитам ответа со стороны Российской Федерации нет.
"В будущем, если ситуация будет складываться таким же образом, Казахстану придётся эти проекты реализовывать самостоятельно", - заключил министр.
Ранее Олжас Бектенов поручил начать строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске до конца марта 2026 года
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области