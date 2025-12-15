Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге ведомства рассказал о строительстве трех ТЭЦ. Ранее планировалось, что проекты по строительству ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее будут реализованы совместно с Россией, передает BAQ.KZ.

"По трем ТЭЦ: вы знаете, летом правительство приняло решение, что ТЭЦ в Кокшетау мы будем реализовывать собственными силами, о чем мы уведомили Российскую Федерацию во время рабочего визита нашего премьер-министра.

Работы уже начались. Осенью начались земляные работы на ТЭЦ, подготовка площадки идёт полным ходом. Заказчиком является Министерство энергетики.

Мы передали этот проект "Самрук-Энерго". То есть "Самрук-Энерго" будет выполнять все работы по данной ТЭЦ.

Касательно двух остальных ТЭЦ: на сегодняшний момент мы не получили ответа по вопросу льготного финансирования со стороны Российской Федерации", - сказал министр.