В Казахстане ответственность за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, по закону будет оставаться за человеком. Об этом в подкасте Trend Talk заявила эксперт по цифровой политике Екатерина Смышляева, комментируя нормы нового закона об ИИ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, разработчики сознательно закрепили в документе принцип, при котором алгоритмы не получают самостоятельного правового статуса и не могут считаться "ответчиками" за последствия своих действий.

"В любой ситуации – будь то госуслуги, бизнес-сервисы или цифровые платформы – на "том конце" всегда есть конкретное физическое или юридическое лицо, которое внедрило систему и обязано контролировать её работу", – пояснила спикер.

Смышляева подчеркнула, что такой подход защищает базовые гражданско-правовые отношения. Если признать ИИ субъектом права, это разрушит существующую систему ответственности. Поэтому закон фиксирует: решения алгоритмов – это инструмент, а не самостоятельный "участник" процесса, и человек имеет право требовать пересмотра таких решений.

"Ответственный даже за решение алгоритма остаётся человек. Нет, у алгоритма и у системы искусственного интеллекта право субъектности. Мы не наделяли его такими правами", – рассказала Екатерина Смышляева.