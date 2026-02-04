Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна рассматривает Казахстан как одного из наиболее важных партнёров в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

По его словам, продуктивные переговоры с казахстанской стороной, увенчавшиеся подписанием ключевых документов, придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.

"Сегодня, когда наши страны укрепляют партнерство, мы с нетерпением ожидаем открытия новых горизонтов сотрудничества в торговле, культуре, образовании и других сферах", – подчеркнул Шахбаз Шариф.

Он также выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку в деле дальнейшего развития пакистанско-казахских отношений.

Ранее сообщалось, что в ходе государственного визита Президента Токаева в Исламабад были подписаны исторические документы, направленные на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном, а также расширение сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сферах.