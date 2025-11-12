Пакистанские талибы взяли ответственность за теракт в Исламабаде
Боевики заявили, что будут атаковать до введения шариата.
Представители движения "Талибан" в Пакистане подтвердили свою причастность к теракту, произошедшему 11 ноября у здания суда в Исламабаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.
В заявлении группировки говорится, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока власти Пакистана не введут исламское законодательство.
"Судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами Пакистана, стали нашими мишенями", - цитирует заявление издание Коммерсантъ.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв у здания суда в Исламабаде. В результате погибли не менее 12 человек, ещё 27 получили ранения.
Обострение ситуации на афгано-пакистанской границе наблюдается с октября. После серии авиаударов и взаимных обвинений стороны временно договорились о прекращении огня, однако пакистанские военные продолжают фиксировать попытки проникновения боевиков через границу.
По данным Bloomberg, переговоры между Пакистаном и Афганистаном, состоявшиеся на прошлой неделе в Дохе, завершились без соглашения. Представители "Талибана" отказались предоставить гарантии прекращения трансграничных атак, что усилило напряженность между странами.
