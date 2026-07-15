Памятную монету с изображением Трампа начнут чеканить в США

Монетный двор Соединенных Штатов Америки приступит к выпуску новой золотой монеты номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа.

Монета будет посвящена 250-летию принятия Декларации независимости США, которое страна отмечает в 2026 году.

О начале выпуска сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, новая монета станет символом американских ценностей, свободы и патриотизма.

"В год, когда Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету достоинством один доллар", – заявил Бессент.

Treasury Secretary Scott Bessent/X

Выпуск монеты приурочен к юбилейной дате в истории США – 250-летию принятия Декларации независимости.

Ранее сообщалось, что "Дональды" вместо долларов вызывает споры в США.

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