Памятную монету с изображением Трампа начнут чеканить в США
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Монетный двор Соединенных Штатов Америки приступит к выпуску новой золотой монеты номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа.
Монета будет посвящена 250-летию принятия Декларации независимости США, которое страна отмечает в 2026 году.
О начале выпуска сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, новая монета станет символом американских ценностей, свободы и патриотизма.
"В год, когда Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету достоинством один доллар", – заявил Бессент.
Выпуск монеты приурочен к юбилейной дате в истории США – 250-летию принятия Декларации независимости.
Ранее сообщалось, что "Дональды" вместо долларов вызывает споры в США.
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