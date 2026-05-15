Парламент одобрил в первом чтении проект закона "О Қазақстан Халық Кеңесі"

Парламент одобрил в первом чтении проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает BAQ.KZ.

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Ерлан Саиров, Аманжол Алтай и Наталья Дементьева, от Сената – Нурторе Жусип, Нурия Ниязова и Алишер Сатвалдиев. Председателем комиссии избран Нурторе Жусип.

Представил законопроект на совместном заседании Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев.

Министр подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі станет площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций по ключевым вопросам внутренней политики. Но при этом это не будет подменять деятельность государственных органов и не будет дублировать их.