Парламент одобрил в первом чтении проект закона "О Қазақстан Халық Кеңесі"
Сегодня 2026, 10:51
67Фото: Baq.kz
Парламент одобрил в первом чтении проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает BAQ.KZ.
В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Ерлан Саиров, Аманжол Алтай и Наталья Дементьева, от Сената – Нурторе Жусип, Нурия Ниязова и Алишер Сатвалдиев. Председателем комиссии избран Нурторе Жусип.
Представил законопроект на совместном заседании Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев.
Министр подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі станет площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций по ключевым вопросам внутренней политики. Но при этом это не будет подменять деятельность государственных органов и не будет дублировать их.
