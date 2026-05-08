Парламент одобрил в первом чтении проект закона о Курултае

Парламент одобрил в первом чтении проект Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", передает BAQ.KZ.

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Кайрат Балабиев, Ермурат Бапи, Марат Башимов и Сергей Пономарев, от Сената – Айнур Аргынбекова, Нурлан Бекназаров, Серик Утешов и Галиаскар Сарыбаев. Председателем комиссии избран Марат Башимов.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев отметил, что в новой Конституции посвящен отдельный IV раздел, в котором закреплено что Курултай Республики Казахстан – это высший представительный орган Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть.

Депутат Айдос Сарым отметил, что Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираться по пропорциональной системе, а срок их полномочий составит 5 лет.

В рамках законопроекта устанавливается компетенция Курултая, включающая принятие законов, участие в формировании государственных органов и реализацию механизмов парламентского контроля.

В законопроекте также регулируются организационные формы деятельности Курултая (сессии, заседания, слушания, правительственные часы), структура его органов (Председатель, Бюро, комитеты, комиссии), а также порядок осуществления законодательного процесса.

Помимо этого, законопроект определяет порядок взаимодействия Курултая с Правительством, закрепляет статус депутатов, их права и обязанности, включая вопросы формирования депутатских объединений, парламентского большинства и оппозиции, а также нормы депутатской этики.

Законопроект вступит в силу с 1 июля текущего года.

Утратят силу Конституционный закон от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и Закон от 7 мая 1997 года "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан".