Партия «ӘDILET» вышла на новый этап развития — Айбек Дадебай

На II съезде партии «ӘDILET» председатель политического объединения Айбек Дадебай рассказал о дальнейших направлениях развития партии и значении принятых решений, передает BAQ.KZ.

По словам главы партии, прошедший съезд стал не просто очередным партийным мероприятием, а важным событием, ознаменовавшим начало нового этапа в политической жизни страны.

В ходе съезда было принято решение о создании региональных филиалов партии «ӘDILET», а также утверждены положения, регулирующие их деятельность. Таким образом, заложена основа для формирования региональной структуры партии. Кроме того, участники обсудили вопросы внутренней организации и приняли ряд соответствующих решений.

Как отметил Айбек Дадебай, главным итогом съезда стало официальное оформление исторического решения о присоединении партии AMANAT к партии «ӘDILET».

«Это не просто объединение двух организаций. Это консолидация прогрессивных, ответственных и ориентированных на реформы сил страны вокруг общих целей. Это яркий пример того, как государственные и общественные интересы ставятся выше личных амбиций», — заявил председатель партии.

По его мнению, политическое объединение стало проявлением общественной консолидации и ответственной политической культуры на пути к построению Справедливого Казахстана.

Подводя итоги съезда, Айбек Дадебай подчеркнул, что партия вышла на качественно новый уровень развития.

«После сегодняшнего съезда партия „ӘDILET“ поднялась на новую высоту. Мы стали влиятельной политической силой, способной оказывать значительное воздействие на общественную жизнь страны. Мы утвердились в качестве политической опоры реформ, проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и новой Конституции, поддержанной народом», — сказал он.

Председатель партии также отметил, что теперь главной задачей является оправдать доверие граждан, поддержавших принятые решения.

По его словам, принципы новой Конституции должны получить практическое воплощение в жизни общества, а верховенство закона — стать неотъемлемой частью государственной политики. Кроме того, справедливость должна стать основополагающим принципом государственного управления и ощущаться каждым гражданином в повседневной жизни.

«Наша партия намерена внести весомый вклад в реализацию этих задач», — заключил Айбек Дадебай.

Напомним, в «Әділет» намерены сохранить партийную айдентику.