В «Әділет» намерены сохранить партийную айдентику
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В «Әділет» предлагают оставить логотип и фирменный стиль партии после объединения с AMANAT. Об этом на брифинге после второго съезда партии сообщил член бюро Политсовета «Әділет» Рауан Кенжеханулы.
«Речь идет о присоединении партии AMANAT к партии «Әділет». И мы имеем право сохранить свое название, свою программу, но мы готовы обсуждать, как мы будем развивать наше содержание, наше предложение к обществу. Что касается айдентики, мы очень долго работали над ней. Мы получаем очень хорошие отзывы о логотипе, о цвете, о шрифте, о скрипте.
Немножко даже гордимся этим. Поэтому мы, как представители партии «Әділет», будем наставить на том, чтобы оставить нашу айдентику», - Рауан Кенжеханулы.
Он также отметил,что в связи с этим вывески и элементы айдентики в региональных филиалах и на зданиях со временем будут обновляться.
Напомним, ранее Рауан Кенжеханулы рассказал, что присоединение Amanat к Әділет станет важным изменением для всей политики страны.
II съезд партии «Әділет» проходит в Астане.
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