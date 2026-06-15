Партия "Әділет" заявила о консолидации сторонников курса Президента

Партия "Әділет" выступила с заявлением после принятого решения о присоединении к ней партии AMANAT. В политической организации выразили благодарность руководству и членам AMANAT за оказанное доверие и поддержку.

В партии отметили, что рассматривают этот шаг как поддержку курса Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию последовательных реформ в интересах граждан.

"Мы высоко ценим это решение и рассматриваем его как поддержку курса Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана и проведение последовательных реформ в интересах граждан", – говорится в заявлении.

В "Әділет" подчеркнули, что сегодня перед политической организацией стоят задачи по защите интересов граждан, повышению качества жизни населения, укреплению законности и справедливости, а также поддержке позитивных преобразований в стране.

Также в партии заявили о готовности к дальнейшей совместной работе со всеми, кто разделяет ценности ответственности, созидательного труда и развития Казахстана.

"Вместе мы продолжим работу по продвижению инициатив, направленных на благополучие граждан и устойчивое развитие государства", – отметили в партии.

Решение о присоединении партии AMANAT было принято 14 июня на II съезде партии "Әділет" в Астане. Инициативу единогласно поддержали все 613 делегатов съезда.