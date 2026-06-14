Партия AMANAT присоединилась к "ӘДІЛЕТ"

На проходящем в столице II съезде политической партии «Әділет» все 613 делегатов единогласно поддержали предложение о присоединении партии AMANAT.

В съезде участвуют лидеры более 30 общественных объединений, которые выразили поддержку «Әділет» и готовность к совместной работе.

Напомним, II съезд партии «Әділет» проходит в Астане.

В работе съезда принимают участие делегаты партии, представители общественных и профессиональных объединений.

Среди участников мероприятия лидеры крупных отраслевых объединений, профессиональных ассоциаций и экспертных организаций, представляющих сферы строительства, здравоохранения, образования, транспорта, телекоммуникаций, туризма, предпринимательства, энергетики, цифровых технологий и нефтесервисной отрасли, которые ранее выразили поддержку партии «Әділет».

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебаев выступил на II съезде партии, проходящем в Астане.