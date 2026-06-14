Партия AMANAT присоединилась к "ӘДІЛЕТ"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На проходящем в столице II съезде политической партии «Әділет» все 613 делегатов единогласно поддержали предложение о присоединении партии AMANAT.
В съезде участвуют лидеры более 30 общественных объединений, которые выразили поддержку «Әділет» и готовность к совместной работе.
Напомним, II съезд партии «Әділет» проходит в Астане.
В работе съезда принимают участие делегаты партии, представители общественных и профессиональных объединений.
Среди участников мероприятия лидеры крупных отраслевых объединений, профессиональных ассоциаций и экспертных организаций, представляющих сферы строительства, здравоохранения, образования, транспорта, телекоммуникаций, туризма, предпринимательства, энергетики, цифровых технологий и нефтесервисной отрасли, которые ранее выразили поддержку партии «Әділет».
Самое читаемое
- На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?
- «Если бы я затормозил, умер бы сам»: в суде показали новые признания Сарсемалиева
- 48 семей получили новое жилье в Актюбинской области
- Бурабай не выдерживает наплыва туристов: власти усиливают рейды
- Дело об убийстве Нурай Серикбай передают в суд: расследование завершено