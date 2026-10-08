Пассажир высунулся из открытой двери на ходу: водителя Toyota наказали в Туркестанской области
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Поездка на Toyota Alphard в Туркестанской области закончилась штрафной стоянкой. Во время движения пассажир открыл переднюю дверь и высунулся из салона, а водитель этому не помешал.
Видео появилось в социальных сетях и попало в поле зрения полиции.
Правоохранители установили 42-летнего водителя Toyota Alphard и провели проверку. Его привлекли к административной ответственности, машину отправили на специализированную стоянку.
С пассажиром ограничились профилактической беседой. Ему напомнили о требованиях безопасности во время движения.
В полиции подчеркнули, что подобное поведение создает прямую угрозу жизни и здоровью пассажира. Человек, высунувшийся из открытой двери движущегося автомобиля, может помешать водителю управлять машиной и спровоцировать ДТП.
Ранее в Туркестанской области полиция уже предупреждала об опасных съемках во время движения, но, похоже, услышали не все.
В Сарыагашском районе супруги устроили контент прямо на ходу. 35-летняя женщина высунулась из люка KIA Ceed и готовила торт, пока машиной управлял ее 36-летний муж.
Видео попало в соцсети, а затем и в поле зрения полиции. Автомобиль нашли, обоих супругов привлекли к административной ответственности.
Тогда правоохранители отдельно напомнили, что эффектный ролик может закончиться не просмотрами, а ДТП и серьезными последствиями. Судя по новой истории с Toyota Alphard, это предупреждение сработало не для всех.
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