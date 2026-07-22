За первое полугодие 2026 года всеми видами транспорта в Казахстане перевезено 979,4 млн пассажиров, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Пассажирооборот за шесть месяцев вырос на 5,1% и достиг 45,3 млрд пассажиро-километров.

Основная часть перевозок традиционно пришлась на автомобильный транспорт – им воспользовались 962,7 млн человек. Железнодорожным транспортом перевезено 9,2 млн пассажиров, воздушным – 7,4 млн, морским – 14 тыс. человек.

Наибольший рост пассажирооборота зафиксирован в Костанайской области – 62,7%. В числе лидеров также Алматы (+22,3%), Акмолинская область (+20,6%) и Шымкент (+19,2%).

Положительная динамика наблюдается и в грузовом секторе. По итогам января–июня грузооборот составил 255,8 млрд тонно-километров, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокие темпы роста грузооборота зарегистрированы в области Жетысу (+16,3%) и области Абай (+12,2%).

Свежая статистика по железнодорожным перевозкам

Ранее похожую статистику публиковали по железнодорожным перевозкам. Согласно информации, Алматы стала лидерующим направлением для казахстанцев. Для перевозки пассажиров в этом направлении национальный перевозчик задействовал 26 пар поездов. В их числе 13 стандартных составов, 11 поездов «Тальго» и два пригородных маршрута.

Поезда ежедневно отправляются из Астаны, Шымкента, Павлодара, Кызылорды, а также следуют по международному маршруту Алматы – Ташкент. Железнодорожное сообщение также связывает Алматы с Актобе, Атырау, Уральском, Костанаем, Петропавловском, Семеем, Жезказганом, Мангистауской областью и другими регионами страны.

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