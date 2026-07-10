Алматы остается самым востребованным железнодорожным направлением

С начала 2026 года поезда Национального перевозчика перевезли в направлении Алматы более 992 тысяч пассажиров. Южная столица сохраняет статус одного из крупнейших железнодорожных узлов страны, передает BAQ.KZ.

В период летних перевозок Алматы ежедневно принимает и отправляет десятки пассажирских поездов. Высокий пассажиропоток подтверждает устойчивый спрос на поездки как внутри страны, так и по международным маршрутам.

Для обслуживания пассажиров Национальный перевозчик задействовал 26 пар поездов, курсирующих в направлении Алматы. В их числе 13 стандартных составов, 11 поездов «Тальго» и два пригородных маршрута.

Ежедневно выполняются рейсы из Астаны, Шымкента, Павлодара, Кызылорды, а также международные маршруты в Ташкент. Кроме того, регулярно курсируют поезда в Актобе, Атырау, Уральск, Костанай, Петропавловск, Семей, Жезказган, Мангистаускую область и другие регионы страны.

Для покупки билетов пассажиры могут воспользоваться официальным сайтом bilet.railways.kz, билетными кассами АО «Пассажирские перевозки» или мобильными сервисами.

Также продолжает работать сервис «Лист ожидания», который позволяет приобрести билет на освободившееся место через электронную очередь.

Дополнительную информацию о расписании и перевозках можно получить по бесплатному номеру 1433.

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