Казахстан вошел в число самых быстрорастущих авиационных рынков мира по итогам 2025 года. Об этом говорится в новом ежегодном отчете World Air Transport Statistics (WATS), опубликованном Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), передает BAQ.KZ.

По данным IATA, в 2025 году пассажиропоток в Казахстане достиг 18,1 млн человек, что на 40% больше, чем годом ранее.

По темпам роста Казахстан оказался среди мировых лидеров. В числе стран с наиболее заметным увеличением пассажиропотока также оказался Узбекистан, где число пассажиров выросло на 16,9%, достигнув 12,5 млн человек.

Лидируют США и Китай

Крупнейшим авиационным рынком мира по-прежнему остаются США. В 2025 году американские аэропорты обслужили 890,1 млн пассажиров, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте находится Китай с 776,1 млн пассажиров (+4,8%). В первую десятку также вошли Великобритания, Испания, Япония, Индия, Италия, Германия, Франция и Турция.

Что еще показала статистика

Согласно отчету, в 2025 году число пассажиров бизнес- и первого класса на международных рейсах достигло 109,7 млн человек, увеличившись на 4,5% за год.

Наибольший рост спроса на премиальные перевозки зафиксирован в Латинской Америке, тогда как крупнейшим рынком этого сегмента остается Европа.

Самые загруженные маршруты

Самым загруженным авиамаршрутом мира вновь стало направление между южнокорейскими аэропортами Чеджу и Сеул (Гимпо), которым воспользовались 13,3 млн пассажиров.

При этом все десять самых загруженных авиамаршрутов мира в 2025 году оказались внутренними.

Какие самолеты летают чаще всего

Среди типов воздушных судов лидером остается семейство Boeing 737, которое выполнило 10,8 млн рейсов за год.

Следом идут Airbus A320 и Airbus A321. Одновременно IATA отмечает рост использования современных широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 и Airbus A350, тогда как число рейсов на Airbus A380 продолжает снижаться.

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