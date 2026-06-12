Пассажирский самолет влетел в опору в Турции

В аэропорту Антальи пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула, столкнулся с опорой во время руления по территории аэродрома.

Как сообщает турецкая газета Akdeniz Manset, инцидент произошел 11 июня около 19:30 по местному времени. По предварительным данным, воздушное судно задело объект инфраструктуры на стоянке во время маневрирования.

В результате столкновения самолет и опора получили повреждения. Сообщается, что на место происшествия были оперативно направлены службы аэропорта и медицинские бригады.

По данным местных властей, на борту находились 267 пассажиров. Все они были эвакуированы в безопасном порядке. Один пассажир получил легкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В заявлении администрации провинции Анталья отмечается, что инцидент не повлиял на работу аэропорта и не вызвал серьезных перебоев в воздушном движении.

Причины происшествия устанавливаются. Проводится техническое расследование.

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