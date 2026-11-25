Пациентам в Казахстане хотят показывать, кто смотрел их медданные
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Пациенты смогут видеть, кто и когда заходил в их медицинские данные и что с ними делал. Такие дополнительные предложения Минздрав вносит в законопроект о здравоохранении, рассказал исполняющий обязанности министра Тимур Султангазиев на заседании Курултая.
Вопрос о защите медицинских данных задала депутат Наталья Рамазанова. Законопроект вводит понятия медицинских, лабораторных, аптечных и радиологических информационных систем.
«Через эти системы проходят диагнозы, анализы и снимки миллионов людей. Многие из них разрабатывают и сопровождают частные компании. Медицинские данные сегодня становятся одной из главных целей мошенников и хакеров. А утечка диагнозов может обернуться тяжелыми последствиями и для пациентов, и для медработников. Скажите, как сегодня обеспечивается защита медицинских информационных систем? Каков порядок действий медорганизации, уполномоченного органа, владельцев информационных систем и пациента, если выявлена утечка данных?» – спросила Наталья Рамазанова.
Султангазиев назвал три направления защиты. Первое — до запуска любая медицинская информационная система, государственная или частная, обязана получить сертификат информационной безопасности в уполномоченном органе.
«Во-вторых, не каждый медицинский работник может получить доступ к информации о пациентах. Есть свой порядок, какой медработник к какой информационной системе и к каким данным имеет доступ. Кроме того, в рамках этого законопроекта мы вносим дополнительные предложения, чтобы сами пациенты видели, кто и когда заходил в их данные, просматривал их и что с ними делал», – сказал Тимур Султангазиев.
Третье касается утечек. Порядок действий будет таким.
Медработник, который обнаружил утечку в больнице или поликлинике, обязан сразу сообщить руководителю.
Руководитель вместе с владельцем информационной системы должен вовремя остановить распространение данных.
В течение одного дня об утечке нужно сообщить в уполномоченный орган.
«Если выяснится, что кто-то сделал это умышленно, он будет привлечен к ответственности, административной или уголовной», – подчеркнул и. о. министра.
Ранее BAQ.KZ писал, что снимки КТ и МРТ в Казахстане будут храниться в единой системе.
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