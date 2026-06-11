В Казахстане открыли 23 новых отделения по востребованным медицинским профилям, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Минздраве, новые подразделения созданы по направлениям, потребность в которых особенно высока как среди взрослого, так и среди детского населения: ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология, нефрология и кардиология.

Проект реализуется в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы и направлен на повышение доступности специализированной медицинской помощи для жителей регионов.

Всего мастер-планами предусмотрено открытие 55 новых отделений на 2700 коек в 19 областных многопрофильных больницах, 15 областных детских больницах и 19 перинатальных центрах страны.

Так, на сегодняшний день уже открыто: 7 ревматологических отделений, 4 пульмонологических, 6 гастроэнтерологических, 2 гематологических, 3 эндокринологических, 2 нефрологических и 2 кардиологических отделения.

В областных детских больницах предусмотрено открытие 22 отделений на 302 койки, из которых уже открыты 9 отделений на 168 коек. В том числе планируется расширение пульмонологической, неврологической, оториноларингологической, реабилитационной, травматологической и паллиативной помощи.

По итогам 1 квартала 2026 года в областных и городских стационарах страны пролечено 59 895 пациентов. При этом число пациентов, получивших лечение в стационарах областного уровня, увеличилось на 1337 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, какие медицинские объекты появятся в Казахстане до 2029 года.