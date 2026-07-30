Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на реестр ведомства.

Запись появилась сегодня, 30 июля в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дуров значится в списке под номером 6895.

Поводом для включения в реестр стало уголовное дело. 29 июля Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Дурову предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и что он объявляется в международный розыск. Санкция этой части статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляла запрещенную информацию, каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации применяли для подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества.

В ведомстве утверждают, что телеграм-бот «Дайвинчик/Leo» позиционировался как сервис знакомств, а фактически служил инструментом вовлечения людей в диверсионно-террористическую деятельность через обман и психологическое давление.

Включение в перечень имеет прямые финансовые последствия. По российскому законодательству банки замораживают средства попавших в список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Российский адвокат Олег Зернов пояснил РИА Новости, что фигуранты перечня сохраняют право на операции по уплате налогов и штрафов, а расходовать заработную плату могут в ограниченном размере.

Сам Дуров обвинения публично не комментировал.

Расследование продолжается.

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