Павла Дурова объявили в международный розыск
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Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Как сообщили 29 июля в Центре общественных связей ФСБ России, предприниматель объявляется в международный розыск.
«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», - заявили в ФСБ.
В чем обвиняют Дурова
Претензии спецслужбы связаны с тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, которые, по версии ФСБ, используются для координации терактов и диверсий в России.
В ведомстве заявили, что речь идет о «многочисленных каналах, чатах и ботах данного мессенджера, активно используемых украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».
Что было до этого
Работу Telegram в России начали ограничивать в августе прошлого года. 10 февраля Роскомнадзор заявил, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, поэтому ограничения продолжатся.
По данным правоохранительных органов, на которые ссылается «Интерфакс», только с начала этого года Telegram оштрафовали в России более чем на 100 млн рублей. Штрафы назначались преимущественно за неудаление запрещенного контента по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
В понедельник, 27 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу восстановления работы Telegram есть, но представители мессенджера не очень активны.
На момент публикации ни сам Дуров, ни администрация Telegram обвинение и объявление в розыск не комментировали.
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