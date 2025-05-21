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Павлодарский НПЗ в июне остановится на месяц — будет ли дефицит топлива?

ПНХЗ готовится к крупному ремонту: работы стартуют 18 июня.

Сегодня, 10:45
АВТОР
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КМГ Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: КМГ

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз", проведёт планово-предупредительные работы (ППР) с 18 июня по 17 июля 2025 года. Работы запланированы в рамках соблюдения Закона РК "О гражданской защите" и требований промышленной безопасности, передаёт BAQ.KZ. 

Что входит в ППР:

  • Проведение технических освидетельствований и экспертиз оборудования, работающего под давлением — более 110 единиц.
  • Осмотр и проверка свыше 930 технологических трубопроводов.
  • В ППР будут задействованы более 1100 специалистов и 107 единиц спецтехники подрядных организаций.

Крупные работы включают:

  • Капремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 в производстве первичной переработки нефти.
  • Замену катализатора на установке гидроочистки керосина.

Отмечается, что все работы будут проводиться строго по графику, утвержденному Министерством энергетики РК.

Чтобы избежать дефицита ГСМ, ПНХЗ формирует запасы:

  • Бензин — 50 000 тонн;
  • Дизельное топливо — 25 000 тонн;
  • Авиакеросин — 7 000 тонн.

Эти объёмы будут постепенно отгружаться на внутренний рынок по утверждённому графику поставок Минэнерго.

В это время Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат работу в штатном режиме, чтобы обеспечить стабильность поставок нефтепродуктов в Казахстане.

Ранее сообщалось, что отправка нефти из Казахстана за границу подорожала вдвое.

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