Павлодарский НПЗ в июне остановится на месяц — будет ли дефицит топлива?
ПНХЗ готовится к крупному ремонту: работы стартуют 18 июня.
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Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз", проведёт планово-предупредительные работы (ППР) с 18 июня по 17 июля 2025 года. Работы запланированы в рамках соблюдения Закона РК "О гражданской защите" и требований промышленной безопасности, передаёт BAQ.KZ.
Что входит в ППР:
- Проведение технических освидетельствований и экспертиз оборудования, работающего под давлением — более 110 единиц.
- Осмотр и проверка свыше 930 технологических трубопроводов.
- В ППР будут задействованы более 1100 специалистов и 107 единиц спецтехники подрядных организаций.
Крупные работы включают:
- Капремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 в производстве первичной переработки нефти.
- Замену катализатора на установке гидроочистки керосина.
Отмечается, что все работы будут проводиться строго по графику, утвержденному Министерством энергетики РК.
Чтобы избежать дефицита ГСМ, ПНХЗ формирует запасы:
- Бензин — 50 000 тонн;
- Дизельное топливо — 25 000 тонн;
- Авиакеросин — 7 000 тонн.
Эти объёмы будут постепенно отгружаться на внутренний рынок по утверждённому графику поставок Минэнерго.
В это время Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат работу в штатном режиме, чтобы обеспечить стабильность поставок нефтепродуктов в Казахстане.
Ранее сообщалось, что отправка нефти из Казахстана за границу подорожала вдвое.
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