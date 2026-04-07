Весна традиционно становится периодом паводков в Казахстане, и сейчас пик водной нагрузки приходится на Акмолинскую область. В то время как в ряде регионов ситуация уже стабилизировалась, в отдельных зонах продолжаются круглосуточные работы по защите населённых пунктов и предотвращению подтоплений - какие меры принимаются, читайте в материале BAQ.kz

Эпицентр паводка и оперативное реагирование

По сообщению ведомства, пик паводков сейчас проходит на территории Акмолинской области. Вместе с тем на контроле находятся Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

В Акмолинской области принимаются экстренные меры для защиты населенных пунктов. 5 апреля была оперативно восстановлена плотина «Шоптыколь» в Коргалжынском районе после частичного нарушения ее целостности.

В Астраханском районе для предотвращения масштабного перелива реки Колутон спасатели пошли на превентивную меру - было вскрыто автомобильное полотно на въезде в село Старый Колутон. Транспортное сообщение временно прервано, однако угрозы затопления домов нет, а жители обеспечены продуктами, медикаментами и ГСМ.

Масштабы противопаводковых работ в цифрах

Для оценки ситуации специалисты провели 43 облета, обследовав более 300 населенных пунктов. Общий объем проведенных работ впечатляет:

Вывезено более 9 млн м³ снега и откачано 1,3 млн м³ талой воды.

Возведено свыше 5 тысяч временных дамб и насыпей.

Очищено порядка 1,9 млн метров арыков и каналов.

На 220 участках проведены взрывные работы для рыхления льда.

В работах задействована крупная группировка сил: 700 человек, более 220 единиц техники и плавсредства МЧС, МВД и местных исполнительных органов.

Ситуация в северных и восточных регионах

В Северо-Казахстанской области военные и спасатели укрепляют защитные дамбы в Петропавловске и близлежащих селах. Для предотвращения подмыва дамб вдоль реки Есиль уложено 2 тысячи метров защитного полиэтиленового полотна и заготовлено 28 тысяч мешков с инертным материалом.

В Восточно-Казахстанской области (район Алтай) спасатели уже завершили основной этап работ. Личный состав воинской части 68303 вернулся в пункт постоянной дислокации после успешного укрепления дамб на реке Бухтарма и очистки километров арычных сетей.

В ряде областей спасатели констатируют завершение опасного периода.

В Костанайской области по состоянию на 7 апреля подтоплений не зарегистрировано, уровень воды в норме. В Абайской области реки полностью вскрылись, паводковая фаза завершена. Снег остался только в горной местности (около 8% территории). В Карагандинской области обстановка стабильна, активный период паводков официально завершен.

«С 1 марта в круглосуточном режиме функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС. Во всех регионах развернуты областные штабы, координирующие действия всех служб гражданской защиты. Ситуация находится на постоянном контроле», - подчеркнули в ведомстве.

