Пенсионные накопления казахстанцев за последние 12 месяцев принесли рекордный инвестиционный доход – порядка 2,66 трлн тенге. Доходность за этот период составила 11,39%. Такой результат был достигнут благодаря инвестиционной деятельности Национального Банка РК, а также за счёт колебаний валютных курсов и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, передает BAQ.kz.

В Нацбанке при этом подчёркивают, что оценивать эффективность управления пенсионными активами на коротком промежутке времени некорректно. Это связано с тем, что доходы по финансовым инструментам могут временно не покрывать рыночные колебания. Поэтому более объективную картину даёт анализ на средне- и долгосрочной дистанции.

В долгосрочной перспективе пенсионная система демонстрирует положительную реальную доходность. С момента её создания в 1998 году накопленная инвестиционная доходность составила 1 192,3%, тогда как инфляция за этот период достигла 953,36%. Это означает, что в целом доходы по пенсионным накоплениям опережают рост цен.

После объединения пенсионных активов в ЕНПФ в 2014 году чистый инвестиционный доход достиг 10,83 трлн тенге. С учётом произведённых выплат его доля в общем объёме накоплений вкладчиков составляет 41,7%, что говорит о значительной роли инвестиционного дохода в формировании пенсионных средств граждан.

Казахстанцы также имеют возможность передать часть своих пенсионных накоплений в управление частным управляющим инвестиционным портфелем. В этом случае потенциальная доходность может быть выше, однако возрастает и уровень риска по сравнению с более консервативной стратегией Национального Банка.

При этом в Казахстане действует государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом инфляции. Если в отдельные периоды доходность окажется ниже, разница будет компенсирована государством при наступлении права на выплаты.

Ранее Единый накопительный пенсионный фонд сообщил, что на 1 марта 2026 года объем пенсионных накоплений казахстанцев превысил 26,87 трлн тенге.