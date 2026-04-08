В последние годы Казахстан последовательно усиливает социальную политику. Сегодня можно увидеть, что это направление реализуется не только на уровне заявлений, но и через конкретные финансовые механизмы. Экономист Айбар Олжай отмечает, что главная особенность социальной модели страны – её чёткое и стабильное функционирование. Подробнее - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Средняя пенсия в стране – 157 тысяч тенге

Размер пенсий в Казахстане значительно выше по сравнению со странами Центральной Азии. Так, средняя пенсия составляет 157 843 тенге. В Кыргызстане этот показатель равен 60 706 тенге, в Узбекистане – 61 303 тенге, в Таджикистане – 22 886 тенге.

По словам Айбара Олжая, эта разница является наглядным индикатором приоритетов государства.

«Пенсия – это не просто выплата, это показатель ответственности государства перед своими гражданами. В Казахстане это обязательство выполняется своевременно и в полном объёме», – говорит экономист.

В настоящее время в стране насчитывается более 2,5 миллиона пенсионеров. Своевременная выплата пенсий является одним из ключевых направлений бюджетной политики. Экономист также отметил особую роль трансфертов из Национального фонда.

Какой уровень поддержки матерей и детей?

Одним из важнейших направлений социальной политики является поддержка матерей и детей. В Казахстане единовременное пособие при рождении ребёнка составляет от 164 350 до 272 475 тенге. Для работающих женщин предусмотрена выплата по беременности и родам – до 1 158 107 тенге.

Кроме того, до достижения ребёнком полутора лет ежемесячно выплачивается от 24 912 до 38 493 тенге.

Для многодетных семей также предусмотрена отдельная поддержка. Например, семья с четырьмя детьми получает 69 330 тенге. Для семей с восемью и более детьми выплаты рассчитываются отдельно на каждого ребёнка.

Помимо этого, предусмотрены ежемесячные выплаты для обладателей наград «Күміс алқа» и «Алтын алқа». Таким образом, государство не только поддерживает демографический рост, но и системно его стимулирует.

«Это не просто социальная помощь, это конкретный экономический инструмент демографической политики», – отмечает Айбар Олжай.

Поддержка для безработных и социально уязвимых

По словам экономиста, ключевая особенность социальной модели Казахстана – её адресность.

Граждане с инвалидностью получают выплаты от 61 до 111 тысяч тенге. Лицам, утратившим трудоспособность, в среднем выплачивается 54 742 тенге, а потерявшим кормильца – 55 800 тенге.

Граждане, оставшиеся без работы, также не остаются без поддержки – они могут получать выплаты в размере до 45% от прежнего дохода.

Для семей с низкими доходами предусмотрена адресная социальная помощь. Кроме того, детям в возрасте от 1 до 6 лет ежемесячно выплачивается 6 487 тенге. Такая модель позволяет охватить все основные социальные риски.

«То есть человек не остаётся вне системы ни на одном этапе жизни», – говорит эксперт.

Государство регулирует не только доходы, но и расходы

Социальная политика Казахстана не ограничивается прямыми выплатами. Государство также снижает расходы граждан.

Так, в 2026 году в Астане на субсидирование тарифов общественного транспорта выделено 62,34 млрд тенге, а в Алматы – более 107,6 млрд тенге. Также предусмотрены компенсации в связи с ростом коммунальных тарифов.

«Важно, что государство влияет на кошелёк граждан не только через доходы, но и через снижение расходов», – подчёркивает Айбар Олжай.

Минимальная зарплата – 85 000 тенге

В Казахстане минимальная заработная плата составляет 85 000 тенге, средняя – 473 158 тенге, а прожиточный минимум – 50 851 тенге.

В совокупности с социальными выплатами эти показатели демонстрируют сформированную систему, направленную на поддержание базового уровня жизни населения.

«Если говорить простым языком, государство не оставляет человека одного на каждом этапе жизни: поддерживает при рождении, помогает при потере работы, выплачивает при ухудшении здоровья и обеспечивает пенсией в старости», – резюмирует экономист.

