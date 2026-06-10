В Алматы расследуют гибель 71-летнего мужчины после выстрела из охотничьего ружья
Сегодня 2026, 11:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:30Сегодня 2026, 11:30
221Фото: кадр из видео
В Турксибском районе города Алматы зарегистрирован факт смерти 71-летнего мужчины.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье.
Сообщается, что мужчина при жизни имел серьёзные проблемы со здоровьем. По словам близких, он ранее высказывал суицидальные намерения.
Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел в частном секторе в вечернее время.
"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ведоства.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самое читаемое
- Мегапроект «Долина ЦОДов» в Экибастузе потребует 840 тыс. кубометров воды в год
- "Лакшери" отдых и новый вокзал: как меняется туризм в Боровом
- Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США
- Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США
- "Печень раздавлена": всадник на лошади затоптал ребёнка в Акмолинской области