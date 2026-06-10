В Алматы расследуют гибель 71-летнего мужчины после выстрела из охотничьего ружья

В Турксибском районе города Алматы зарегистрирован факт смерти 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье.

Сообщается, что мужчина при жизни имел серьёзные проблемы со здоровьем. По словам близких, он ранее высказывал суицидальные намерения.

Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел в частном секторе в вечернее время.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ведоства.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.