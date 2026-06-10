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В Алматы расследуют гибель 71-летнего мужчины после выстрела из охотничьего ружья

Сегодня 2026, 11:30
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кадр из видео Сегодня 2026, 11:30
Сегодня 2026, 11:30
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Фото: кадр из видео

В Турксибском районе города Алматы зарегистрирован факт смерти 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье.

Сообщается, что мужчина при жизни имел серьёзные проблемы со здоровьем. По словам близких, он ранее высказывал суицидальные намерения.

Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел в частном секторе в вечернее время. 

  "В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ведоства.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

Ранее алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки.

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