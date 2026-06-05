Алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки

Сегодня 2026, 13:37
АВТОР
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Istockphoto Сегодня 2026, 13:37
Сегодня 2026, 13:37
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Фото: Istockphoto

38-летняя женщина погибла после падения из окна пятого этажа одного из жилых комплексов, расположенных в Наурызбайском районе Алматы.

На место происшествия прибыли медики, однако спасти женщину не удалось – врачи констатировали смерть.

По предварительной информации полиции, рассматривается версия суицида. Сообщается, что в последнее время женщина находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии, связанном с личными обстоятельствами.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

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