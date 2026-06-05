Алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки
Сегодня 2026, 13:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:37Сегодня 2026, 13:37
174Фото: Istockphoto
38-летняя женщина погибла после падения из окна пятого этажа одного из жилых комплексов, расположенных в Наурызбайском районе Алматы.
На место происшествия прибыли медики, однако спасти женщину не удалось – врачи констатировали смерть.
По предварительной информации полиции, рассматривается версия суицида. Сообщается, что в последнее время женщина находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии, связанном с личными обстоятельствами.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Самое читаемое
- Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области
- Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС
- Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
- За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
- Алматинцы почувствовали землетрясение вечером 4 июня