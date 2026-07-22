В социальных сетях обсуждают пост жителя Астаны, который рассказал, что не смог оформить льготную проездную карту на Tarlan Astana. По его словам, в оформлении отказали из–за отсутствия бумажного пенсионного удостоверения – цифровая версия документа не подошла.

В CTS в ответе на запрос BAQ.KZ сообщили, что цифровые документы принимаются, а оригиналы требуются только гражданам отдельных льготных категорий.

«При оформлении карты требуется предъявить цифровые документы, также для отдельных категорий необходимы оригиналы документов. Это необходимо для проверки наличия штампа и гербовой печати», – пояснили в компании.

В CTS уточнили, что требование распространяется на граждан льготных категорий "Опекун", "Законный представитель", "Многодетные матери" и "Многодетные семьи".

«В пенсионном удостоверении граждан, относящихся к льготным категориям "Опекун", "Законный представитель", "Многодетные матери" и "Многодетные семьи", должна быть актуальная запись о сроке действия льготы, заверенная гербовой печатью Межведомственного расчетного центра социальных выплат по городу Астане, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждающая право на льготу«, – говорится в ответе.

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