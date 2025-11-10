Министерство промышленности и строительства РК разъяснило правила использования единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ для погашения ипотечных займов, передает BAQ.KZ.

Изменения направлены на приведение действующих правил в соответствие с новым Налоговым кодексом, который освобождает пенсионные выплаты от подоходного налога.

"Банками второго уровня пенсионные накопления используется на погашения вознаграждения за пользование займом, а не как частичное досрочное погашение, а именно - на погашение основного долга", - говорится в сообщении.

В Минпроме отметили, что данные изменения призваны сделать ипотечные займы более доступными и облегчить финансовое бремя для граждан, использующих пенсионные средства для приобретения жилья.

Ранее сообщалось, что публичное обсуждение проекта продлится до 21 ноября на портале "Открытые НПА".