Пенсионные изъятия казахстанцев на жильё выросли на треть за месяц

Теперь пенсионные накопления можно направлять только на погашение основного долга, но не на проценты или штрафы.

Сегодня 2026, 17:25
В апреле 2026 года казахстанцы стали чаще использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий. Объём исполненных заявлений достиг 66,8 млрд тенге, что на 33% больше, чем в марте, передает BAQ.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Количество самих обращений тоже выросло, но меньше — примерно на 15%, до 58,4 млрд тенге.

Наибольший рост пришёлся на:

  • пополнение вкладов в системе жилищных сбережений;
  • окончательный расчёт по сделкам покупки жилья.

По этим направлениям наблюдается особенно сильная динамика:

  • пополнение вкладов — рост до 50% по сумме,
  • сделки купли жилья — рост около 44%.

Какие изменения повлияли на рынок

Часть других популярных направлений показала снижение на 10–15%. Это:

  • частичное погашение ипотеки в системе «Отбасы банк»;
  • частичное погашение ипотеки в других банках.

Причина — новые ограничения. Теперь пенсионные накопления можно направлять только на погашение основного долга, но не на проценты или штрафы. Аналогичные правила начали действовать и в других банках с середины апреля. Также сообщалось о технических сложностях при приёме средств.

Что будет дальше

Дополнительный рост изъятий связан и с ожиданиями новых изменений в системе. Власти обсуждают пересмотр правил и методики расчёта порога достаточности пенсионных накоплений. Не исключается, что требования могут стать жёстче уже в ближайшее время.

В Минтруда считают, что текущая система не всегда учитывает реальную финансовую устойчивость граждан в старости и может быть пересмотрена.

Пенсионные изъятия остаются на высоком уровне с середины 2024 года. Тогда спрос вырос на фоне обсуждений возможных ограничений. Позже часть направлений, например лечение, уже была ограничена из-за рисков злоупотреблений и обналичивания средств.

