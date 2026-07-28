Общий объем пенсионных активов казахстанцев на 1 июля 2026 года достиг 28,08 трлн тенге. Средства находятся под управлением Национального банка и частных управляющих компаний, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Сколько заработали пенсионные накопления

За период с июля 2025 года по июнь 2026 года на пенсионные накопления, которыми управляет Национальный банк, начислили около 2,51 трлн тенге инвестиционного дохода.

Доходность за 12 месяцев составила 10,29%.

"Размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев составил порядка 2,51 трлн тенге, доходность за данный период составила 10,29%", - говорится в сообщении.

Инвестиционный доход – это прибыль, которую получают за счет вложения пенсионных денег в ценные бумаги, депозиты и другие финансовые инструменты. Она начисляется на пенсионные счета вкладчиков.

Куда вкладывают деньги

Большая часть пенсионных активов размещена в государственных ценных бумагах Казахстана. Их доля составляет 43,32%.

Также средства инвестируют в облигации квазигосударственных компаний, банковские бумаги, депозиты Национального банка, казахстанские акции и зарубежные финансовые инструменты.

"Национальный банк инвестирует пенсионные активы в различные финансовые инструменты, распределяя портфель по валютам, странам, секторам и эмитентам", - говорится в сообщении.

Такое распределение необходимо, чтобы снизить зависимость накоплений от одного вида вложений.

Часть накоплений хранится в долларах

По данным ЕНПФ, 59% инвестиционного портфеля размещено в инструментах, номинированных в тенге. Еще 41% приходится на активы в долларах США.

Изменение курса валют может как увеличить, так и уменьшить инвестиционный доход. В отчетном периоде переоценка части валютных активов показала отрицательный результат.

Кто еще управляет пенсионными деньгами

Помимо Национального банка, часть накоплений казахстанцы могут передавать частным управляющим инвестиционным портфелем. Под их управлением находится 121,84 млрд тенге.

Самую высокую доходность за последние 12 месяцев среди указанных в отчете управляющих показала компания «Сентрас Секьюритиз» – 18,66%. У других компаний показатель составил от 11,41 до 13,88%. Компания Tansar Capital начала работать с пенсионными активами только в апреле 2026 года, поэтому ее доходность рассчитана с момента начала управления.

При этом высокая доходность за отдельный период не гарантирует такого же результата в будущем.

Где проверить информацию

Узнать, сколько денег накоплено и какой инвестиционный доход начислен, можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении фонда.

Также ЕНПФ запустил платформу invest.enpf.kz, где собрана информация о частных управляющих компаниях и результатах их работы.

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